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أمانة المدينة تزيل تعديات على مساحة 400 ألف م 2.. شبوك وعقوم

وكيل الأمانة: لن نتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المتعدين

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلديات العيون, وأحد, والحرم, والعاقول, والفريش, والصويدرة تعديات قدرت مساحاتها الإجمالية بما يقارب 400 ألف متر مربع, في عدد من المواقع تمثلت في بناء أحواش, عقوم ترابية, وشبوك وبيوت مكتملة البناء .

وقال وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس سعود بن هريسان العنزي : إن المراقبين في البلديات رصدوا عدداً من التعديات, قدرت مساحتها الإجمالية 400 ألف متر مربع .

وأضاف: أزالت في الفريش اعتداءات بلغت 24 ألف متر مربع بحي السحالة .

وتابع: رصدت بلدية العيون اعتداءً على أراضِ حكومية بمنطقة الخليل بلغت مساحتها 200 ألف متر مربع، تم الأحداث فيها بالبناء والعقوم استعداداً لزراعتها وقد تم إزالتها بالكامل .

وأردف: كما رصد المراقبون في البلديات الأخرى اعتداءات مماثلة وهي عبارة عن أحواش في طور البناء وعقوم ترابية , مبيناً أن المساحة الإجمالية التي تمت إزالتها 168 ألف متر مربع .

واكد العنزي أن الأمانة لا تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين داعياً المواطنين بالإبلاغ عن أي تعدٍ يتم رصدة في أي موقع من المواقع، وذلك بالإبلاغ عبر طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي .

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أمانة المدينة تزيل تعديات على مساحة 400 ألف م 2.. شبوك وعقوم
سبق

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلديات العيون, وأحد, والحرم, والعاقول, والفريش, والصويدرة تعديات قدرت مساحاتها الإجمالية بما يقارب 400 ألف متر مربع, في عدد من المواقع تمثلت في بناء أحواش, عقوم ترابية, وشبوك وبيوت مكتملة البناء .

وقال وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس سعود بن هريسان العنزي : إن المراقبين في البلديات رصدوا عدداً من التعديات, قدرت مساحتها الإجمالية 400 ألف متر مربع .

وأضاف: أزالت في الفريش اعتداءات بلغت 24 ألف متر مربع بحي السحالة .

وتابع: رصدت بلدية العيون اعتداءً على أراضِ حكومية بمنطقة الخليل بلغت مساحتها 200 ألف متر مربع، تم الأحداث فيها بالبناء والعقوم استعداداً لزراعتها وقد تم إزالتها بالكامل .

وأردف: كما رصد المراقبون في البلديات الأخرى اعتداءات مماثلة وهي عبارة عن أحواش في طور البناء وعقوم ترابية , مبيناً أن المساحة الإجمالية التي تمت إزالتها 168 ألف متر مربع .

واكد العنزي أن الأمانة لا تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين داعياً المواطنين بالإبلاغ عن أي تعدٍ يتم رصدة في أي موقع من المواقع، وذلك بالإبلاغ عبر طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي .

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
02:43 PM

أمانة المدينة تزيل تعديات على مساحة 400 ألف م 2.. شبوك وعقوم

وكيل الأمانة: لن نتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المتعدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلديات العيون, وأحد, والحرم, والعاقول, والفريش, والصويدرة تعديات قدرت مساحاتها الإجمالية بما يقارب 400 ألف متر مربع, في عدد من المواقع تمثلت في بناء أحواش, عقوم ترابية, وشبوك وبيوت مكتملة البناء .

وقال وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس سعود بن هريسان العنزي : إن المراقبين في البلديات رصدوا عدداً من التعديات, قدرت مساحتها الإجمالية 400 ألف متر مربع .

وأضاف: أزالت في الفريش اعتداءات بلغت 24 ألف متر مربع بحي السحالة .

وتابع: رصدت بلدية العيون اعتداءً على أراضِ حكومية بمنطقة الخليل بلغت مساحتها 200 ألف متر مربع، تم الأحداث فيها بالبناء والعقوم استعداداً لزراعتها وقد تم إزالتها بالكامل .

وأردف: كما رصد المراقبون في البلديات الأخرى اعتداءات مماثلة وهي عبارة عن أحواش في طور البناء وعقوم ترابية , مبيناً أن المساحة الإجمالية التي تمت إزالتها 168 ألف متر مربع .

واكد العنزي أن الأمانة لا تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين داعياً المواطنين بالإبلاغ عن أي تعدٍ يتم رصدة في أي موقع من المواقع، وذلك بالإبلاغ عبر طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي .

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