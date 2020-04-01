النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": 157 إصابة جديدة بـ"كورونا" وعدد المتعافين يرتفع لـ264 حالة

بريطانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" إلى 2352 شخصاً

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية من 1789 إلى 2352 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" إلى 2352 شخصاً
سبق

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية من 1789 إلى 2352 شخصاً.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
04:29 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:13 PM

بريطانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" إلى 2352 شخصاً

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,044

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية من 1789 إلى 2352 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,785
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,395
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,816

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة