أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية من 1789 إلى 2352 شخصاً.
بريطانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" إلى 2352 شخصاً
خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية من 1789 إلى 2352 شخصاً.فيروس كورونا الجديد
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بريطانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" إلى 2352 شخصاًصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-01
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
04:29 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:13 PM
بريطانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" إلى 2352 شخصاً
خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية من 1789 إلى 2352 شخصاً.
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