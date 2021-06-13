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بماذا أجاب "بوتين" عن صحفي سأله: "هل أنت قاتل؟"

أشار إلى أنه لا يوجد شيء يقلق بشأنه

قبل يومين من القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ضحك الأخير عندما سأله مراسل شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية في حوار تلفزيوني "عما إذا كان قاتلاً؟"، وهو مصطلح يستخدمه الرئيس بايدن وآخرون لوصفه.

وعقب انتهائه من الضحك قال "بوتين": "على مدى فترة ولايتي، اعتدت على هجمات مختلفة من جميع الزوايا، ومن جميع المناطق، تحت جميع أنواع الذرائع والأسباب وعلى اختلاف العيار والقسوة، ولا يفاجئني أي منها".

وأضاف: "لا يوجد شيء أقلق بشأنه على الإطلاق"، وفقاً لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وكان "بايدن" قد وصف "بوتين" في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" في مارس الماضي، بأنه "قاتل".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بماذا أجاب "بوتين" عن صحفي سأله: "هل أنت قاتل؟"
سبق

قبل يومين من القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ضحك الأخير عندما سأله مراسل شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية في حوار تلفزيوني "عما إذا كان قاتلاً؟"، وهو مصطلح يستخدمه الرئيس بايدن وآخرون لوصفه.

وعقب انتهائه من الضحك قال "بوتين": "على مدى فترة ولايتي، اعتدت على هجمات مختلفة من جميع الزوايا، ومن جميع المناطق، تحت جميع أنواع الذرائع والأسباب وعلى اختلاف العيار والقسوة، ولا يفاجئني أي منها".

وأضاف: "لا يوجد شيء أقلق بشأنه على الإطلاق"، وفقاً لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وكان "بايدن" قد وصف "بوتين" في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" في مارس الماضي، بأنه "قاتل".

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
04:53 PM

بماذا أجاب "بوتين" عن صحفي سأله: "هل أنت قاتل؟"

أشار إلى أنه لا يوجد شيء يقلق بشأنه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,931

قبل يومين من القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ضحك الأخير عندما سأله مراسل شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية في حوار تلفزيوني "عما إذا كان قاتلاً؟"، وهو مصطلح يستخدمه الرئيس بايدن وآخرون لوصفه.

وعقب انتهائه من الضحك قال "بوتين": "على مدى فترة ولايتي، اعتدت على هجمات مختلفة من جميع الزوايا، ومن جميع المناطق، تحت جميع أنواع الذرائع والأسباب وعلى اختلاف العيار والقسوة، ولا يفاجئني أي منها".

وأضاف: "لا يوجد شيء أقلق بشأنه على الإطلاق"، وفقاً لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وكان "بايدن" قد وصف "بوتين" في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" في مارس الماضي، بأنه "قاتل".

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