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"الفيصل": محافظات منطقة مكة ‏تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي

استمع إلى شرح عن خطط وبرامج وزارة السياحة خلال لقائه بالوزير "الخطيب"

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن محافظات المنطقة ‏تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي ما يساعد على المُضي قُدماً في ‏تنميتها سياحياً.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال لقائه عبر الاتصال المرئي، مع وزير السياحة أحمد الخطيب، تجربة تأسيس السياحة في المملكة والتي انطلقت من عسير حين كان أميراً لها، وكيف أحدثت تطوراً اقتصادياً ونقلة تنموية في المنطقة آنذاك.

وتطرق الأمير خالد الفيصل إلى بدايات السياحة في منطقة عسير والصعوبات التي واجهتها؛ ومنها عدم تقبل المجتمع لمفهوم السياحة في ذلك الوقت وما واكب ذلك من عمل لتغيير هذا المفهوم.

واستطرد الأمير خالد الفيصل "قبل ذلك وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -يرحمه الله- تم تشكيل لجنة سعودية أمريكية زارت كافة مناطق المملكة، وحين وصلوا عسير طلبت منهم إنشاء منتزه وطني وكان ذلك قبل أكثر من أربعة عقود، وقد شكّل هذا المشروع الذي كان الأول من نوعه على مستوى المملكة نواة السياحة في المنطقة".

وأشار إلى أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز -يرحمه الله- تبنى توصية الندوة التي عُقدت في أبها قبل أكثر من 20 عاماً، ورفعها لمجلس الوزراء وهي إنشاء هيئة عليا للسياحة.

وختم أمير منطقة مكة المكرمة حديثه بشكر وزير السياحة على ما تقوم به الوزارة من جهود وبرامج في المنطقة.

من جهته، أشاد الوزير "الخطيب" بالدور الريادي للأمير خالد الفيصل في تأسيس مفهوم السياحة في المملكة والتي انطلقت من عسير حين كان أمير لها، كما قدم شكره للأمير خالد الفيصل؛ نظير دعمه ومتابعته الدائمة لكل المشاريع السياحية بالمنطقة.

ثمّ استمع الأمير خالد إلى شرح عن خطط وبرامج وزارة السياحة في محافظات المنطقة من خلال صيف السعودية تحت شعار "تنفس" والذي سيُقدم العديد من الفعاليات في جدة والطائف ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ويهدف لاكتشاف الوجهات السياحية المتعددة وما تحويه من كنوز تاريخية وطبيعية وثقافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل": محافظات منطقة مكة ‏تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي
سبق

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن محافظات المنطقة ‏تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي ما يساعد على المُضي قُدماً في ‏تنميتها سياحياً.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال لقائه عبر الاتصال المرئي، مع وزير السياحة أحمد الخطيب، تجربة تأسيس السياحة في المملكة والتي انطلقت من عسير حين كان أميراً لها، وكيف أحدثت تطوراً اقتصادياً ونقلة تنموية في المنطقة آنذاك.

وتطرق الأمير خالد الفيصل إلى بدايات السياحة في منطقة عسير والصعوبات التي واجهتها؛ ومنها عدم تقبل المجتمع لمفهوم السياحة في ذلك الوقت وما واكب ذلك من عمل لتغيير هذا المفهوم.

واستطرد الأمير خالد الفيصل "قبل ذلك وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -يرحمه الله- تم تشكيل لجنة سعودية أمريكية زارت كافة مناطق المملكة، وحين وصلوا عسير طلبت منهم إنشاء منتزه وطني وكان ذلك قبل أكثر من أربعة عقود، وقد شكّل هذا المشروع الذي كان الأول من نوعه على مستوى المملكة نواة السياحة في المنطقة".

وأشار إلى أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز -يرحمه الله- تبنى توصية الندوة التي عُقدت في أبها قبل أكثر من 20 عاماً، ورفعها لمجلس الوزراء وهي إنشاء هيئة عليا للسياحة.

وختم أمير منطقة مكة المكرمة حديثه بشكر وزير السياحة على ما تقوم به الوزارة من جهود وبرامج في المنطقة.

من جهته، أشاد الوزير "الخطيب" بالدور الريادي للأمير خالد الفيصل في تأسيس مفهوم السياحة في المملكة والتي انطلقت من عسير حين كان أمير لها، كما قدم شكره للأمير خالد الفيصل؛ نظير دعمه ومتابعته الدائمة لكل المشاريع السياحية بالمنطقة.

ثمّ استمع الأمير خالد إلى شرح عن خطط وبرامج وزارة السياحة في محافظات المنطقة من خلال صيف السعودية تحت شعار "تنفس" والذي سيُقدم العديد من الفعاليات في جدة والطائف ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ويهدف لاكتشاف الوجهات السياحية المتعددة وما تحويه من كنوز تاريخية وطبيعية وثقافية.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
04:03 PM

"الفيصل": محافظات منطقة مكة ‏تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي

استمع إلى شرح عن خطط وبرامج وزارة السياحة خلال لقائه بالوزير "الخطيب"

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن محافظات المنطقة ‏تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي ما يساعد على المُضي قُدماً في ‏تنميتها سياحياً.

واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال لقائه عبر الاتصال المرئي، مع وزير السياحة أحمد الخطيب، تجربة تأسيس السياحة في المملكة والتي انطلقت من عسير حين كان أميراً لها، وكيف أحدثت تطوراً اقتصادياً ونقلة تنموية في المنطقة آنذاك.

وتطرق الأمير خالد الفيصل إلى بدايات السياحة في منطقة عسير والصعوبات التي واجهتها؛ ومنها عدم تقبل المجتمع لمفهوم السياحة في ذلك الوقت وما واكب ذلك من عمل لتغيير هذا المفهوم.

واستطرد الأمير خالد الفيصل "قبل ذلك وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -يرحمه الله- تم تشكيل لجنة سعودية أمريكية زارت كافة مناطق المملكة، وحين وصلوا عسير طلبت منهم إنشاء منتزه وطني وكان ذلك قبل أكثر من أربعة عقود، وقد شكّل هذا المشروع الذي كان الأول من نوعه على مستوى المملكة نواة السياحة في المنطقة".

وأشار إلى أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز -يرحمه الله- تبنى توصية الندوة التي عُقدت في أبها قبل أكثر من 20 عاماً، ورفعها لمجلس الوزراء وهي إنشاء هيئة عليا للسياحة.

وختم أمير منطقة مكة المكرمة حديثه بشكر وزير السياحة على ما تقوم به الوزارة من جهود وبرامج في المنطقة.

من جهته، أشاد الوزير "الخطيب" بالدور الريادي للأمير خالد الفيصل في تأسيس مفهوم السياحة في المملكة والتي انطلقت من عسير حين كان أمير لها، كما قدم شكره للأمير خالد الفيصل؛ نظير دعمه ومتابعته الدائمة لكل المشاريع السياحية بالمنطقة.

ثمّ استمع الأمير خالد إلى شرح عن خطط وبرامج وزارة السياحة في محافظات المنطقة من خلال صيف السعودية تحت شعار "تنفس" والذي سيُقدم العديد من الفعاليات في جدة والطائف ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ويهدف لاكتشاف الوجهات السياحية المتعددة وما تحويه من كنوز تاريخية وطبيعية وثقافية.

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