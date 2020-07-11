النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تركيا.. "القراد" ينتشر بالقرب من إسطنبول وذعر بين الأهالي

نفوق عدد كبير من الماشية فجأة والسلطات تمنع البيع والشراء

شهدت مدينة سكاريا القريبة من مدينة إسطنبول التركية، حالات نفوق مفاجئة لعدد 14 بقرة في بلدة أكيازي.

وتوالت حالات نفوق الماشية بسرعة كبيرة في حي توب أغاتش التابعة لبلدة أكيازي في مدينة سكاريا؛ الأمر الذي تسبّب في موجة من الذعر بين الأهالي؛ مما دفع السلطات لمنع عمليات البيع والشراء للماشية في الحي.

وبحسب صحيفة زمان التركية: أصدرت مديرية الزراعة والغابات في البلدة قرارًا بغلق المرعى الذي كانت فيه الحيوانات من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية، وبدأت أعمال التعقيم والتطهير.

وتم أخذ عينات من الماشية المريضة والنافقة، وأرسلت إلى معهد الدراسات البيطرية في بلدة بنديك التابع لوزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، ليتبيّن بعد ذلك أن حالات الموت كانت نتيجة انتشار حشرة القراد.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تركيا.. "القراد" ينتشر بالقرب من إسطنبول وذعر بين الأهالي
سبق

شهدت مدينة سكاريا القريبة من مدينة إسطنبول التركية، حالات نفوق مفاجئة لعدد 14 بقرة في بلدة أكيازي.

وتوالت حالات نفوق الماشية بسرعة كبيرة في حي توب أغاتش التابعة لبلدة أكيازي في مدينة سكاريا؛ الأمر الذي تسبّب في موجة من الذعر بين الأهالي؛ مما دفع السلطات لمنع عمليات البيع والشراء للماشية في الحي.

وبحسب صحيفة زمان التركية: أصدرت مديرية الزراعة والغابات في البلدة قرارًا بغلق المرعى الذي كانت فيه الحيوانات من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية، وبدأت أعمال التعقيم والتطهير.

وتم أخذ عينات من الماشية المريضة والنافقة، وأرسلت إلى معهد الدراسات البيطرية في بلدة بنديك التابع لوزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، ليتبيّن بعد ذلك أن حالات الموت كانت نتيجة انتشار حشرة القراد.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
01:20 PM

تركيا.. "القراد" ينتشر بالقرب من إسطنبول وذعر بين الأهالي

نفوق عدد كبير من الماشية فجأة والسلطات تمنع البيع والشراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,258

شهدت مدينة سكاريا القريبة من مدينة إسطنبول التركية، حالات نفوق مفاجئة لعدد 14 بقرة في بلدة أكيازي.

وتوالت حالات نفوق الماشية بسرعة كبيرة في حي توب أغاتش التابعة لبلدة أكيازي في مدينة سكاريا؛ الأمر الذي تسبّب في موجة من الذعر بين الأهالي؛ مما دفع السلطات لمنع عمليات البيع والشراء للماشية في الحي.

وبحسب صحيفة زمان التركية: أصدرت مديرية الزراعة والغابات في البلدة قرارًا بغلق المرعى الذي كانت فيه الحيوانات من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية، وبدأت أعمال التعقيم والتطهير.

وتم أخذ عينات من الماشية المريضة والنافقة، وأرسلت إلى معهد الدراسات البيطرية في بلدة بنديك التابع لوزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، ليتبيّن بعد ذلك أن حالات الموت كانت نتيجة انتشار حشرة القراد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,719
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,991
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,728
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,951

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة