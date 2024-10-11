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هل "ترامب" يشكّل خطورة على الآخرين كناقل لكورونا؟.. تعرَّف ماذا قال طبيب البيت الأبيض؟

أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي؛ اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لم يعد يمثل خطورة كمصدر لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين، وذلك عقب حلول اليوم العاشر على ظهور أعراض إصابته بالفيروس.

وقال كونلي في بيان: "يسرّني أن أعلن أنه إضافة إلى استيفاء الرئيس معايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لناحية التمكن من وقف الحجر الصحي بشكل آمن، فإن اختبار "بي سي آر" هذا الصباح يظهر، وفقاً للمعايير المعترف بها حالياً، أن الرئيس لم يعد مصدراً لخطر انتقال العدوى إلى الآخرين".

وأضاف البيان، أن الرئيس ترامب؛ بات لم يعد يعاني الحمّى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب أن حالته باتت في تحسُّن فيما يخص الأعراض الأخرى.

دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

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هل "ترامب" يشكّل خطورة على الآخرين كناقل لكورونا؟.. تعرَّف ماذا قال طبيب البيت الأبيض؟
سبق

أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي؛ اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لم يعد يمثل خطورة كمصدر لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين، وذلك عقب حلول اليوم العاشر على ظهور أعراض إصابته بالفيروس.

وقال كونلي في بيان: "يسرّني أن أعلن أنه إضافة إلى استيفاء الرئيس معايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لناحية التمكن من وقف الحجر الصحي بشكل آمن، فإن اختبار "بي سي آر" هذا الصباح يظهر، وفقاً للمعايير المعترف بها حالياً، أن الرئيس لم يعد مصدراً لخطر انتقال العدوى إلى الآخرين".

وأضاف البيان، أن الرئيس ترامب؛ بات لم يعد يعاني الحمّى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب أن حالته باتت في تحسُّن فيما يخص الأعراض الأخرى.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
08:16 AM

هل "ترامب" يشكّل خطورة على الآخرين كناقل لكورونا؟.. تعرَّف ماذا قال طبيب البيت الأبيض؟

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي؛ اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لم يعد يمثل خطورة كمصدر لنقل فيروس كورونا المستجد للآخرين، وذلك عقب حلول اليوم العاشر على ظهور أعراض إصابته بالفيروس.

وقال كونلي في بيان: "يسرّني أن أعلن أنه إضافة إلى استيفاء الرئيس معايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لناحية التمكن من وقف الحجر الصحي بشكل آمن، فإن اختبار "بي سي آر" هذا الصباح يظهر، وفقاً للمعايير المعترف بها حالياً، أن الرئيس لم يعد مصدراً لخطر انتقال العدوى إلى الآخرين".

وأضاف البيان، أن الرئيس ترامب؛ بات لم يعد يعاني الحمّى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بجانب أن حالته باتت في تحسُّن فيما يخص الأعراض الأخرى.

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