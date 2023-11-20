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المسند: #غيث مستمرة وتزحف جنوباً إثر كتلة هوائية باردة

قال: متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق عدة

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة المطرية "غيث" مستمرة، ومن المتوقع أن تزحف جنوباً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة #غيث المطرية وفي يومها الثالث عشر مستمرة، بإذن الله تعالى، ومن المتوقع أن تزحف جنوباً بسبب تمدُّد المرتفع الجوي السطحي إثر ولوج كتلة هوائية باردة.

وأضاف: من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الربع_الخالي جنوب #الرياض و#مكة #الباحة #عسير #نجران.

وتابع: تُواصل الكتلة الباردة والمبكرة زحفها جنوبًا، ومتوقع أن تنخفض درجة الحرارة أكثر خلال يومَي الخميس والجمعة؛ خاصة في الشرق والوسط، ومن ثم تعاود الارتفاع التدريجي مرة أخرى مطلع الأسبوع القادم.. هذا والله أعلم.

#غيث كتلة هوائية باردة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: #غيث مستمرة وتزحف جنوباً إثر كتلة هوائية باردة
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة المطرية "غيث" مستمرة، ومن المتوقع أن تزحف جنوباً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة #غيث المطرية وفي يومها الثالث عشر مستمرة، بإذن الله تعالى، ومن المتوقع أن تزحف جنوباً بسبب تمدُّد المرتفع الجوي السطحي إثر ولوج كتلة هوائية باردة.

وأضاف: من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الربع_الخالي جنوب #الرياض و#مكة #الباحة #عسير #نجران.

وتابع: تُواصل الكتلة الباردة والمبكرة زحفها جنوبًا، ومتوقع أن تنخفض درجة الحرارة أكثر خلال يومَي الخميس والجمعة؛ خاصة في الشرق والوسط، ومن ثم تعاود الارتفاع التدريجي مرة أخرى مطلع الأسبوع القادم.. هذا والله أعلم.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:30 AM
اخر تعديل
20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
10:22 AM

المسند: #غيث مستمرة وتزحف جنوباً إثر كتلة هوائية باردة

قال: متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة المطرية "غيث" مستمرة، ومن المتوقع أن تزحف جنوباً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة #غيث المطرية وفي يومها الثالث عشر مستمرة، بإذن الله تعالى، ومن المتوقع أن تزحف جنوباً بسبب تمدُّد المرتفع الجوي السطحي إثر ولوج كتلة هوائية باردة.

وأضاف: من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #الربع_الخالي جنوب #الرياض و#مكة #الباحة #عسير #نجران.

وتابع: تُواصل الكتلة الباردة والمبكرة زحفها جنوبًا، ومتوقع أن تنخفض درجة الحرارة أكثر خلال يومَي الخميس والجمعة؛ خاصة في الشرق والوسط، ومن ثم تعاود الارتفاع التدريجي مرة أخرى مطلع الأسبوع القادم.. هذا والله أعلم.

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