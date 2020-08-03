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بعد تنبيهين متقدمين لجازان وعسير.. "المدني" ترسل تحذيراتها من التقلبات الجوية

تأكيد على رفع درجة الجاهزية وتفعيل خطط الطوارئ والعمل على مدار الساعة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الإثنين وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبَرَد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كلم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

وشدّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وأكد "الغامدي"، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيه متقدم عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد وجريان السيول على منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.

وأكّد أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لافتاً النظر إلى أن "مدني عسير" تعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

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بعد تنبيهين متقدمين لجازان وعسير.. "المدني" ترسل تحذيراتها من التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الإثنين وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبَرَد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كلم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

وشدّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وأكد "الغامدي"، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيه متقدم عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد وجريان السيول على منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.

وأكّد أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لافتاً النظر إلى أن "مدني عسير" تعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:30 AM

بعد تنبيهين متقدمين لجازان وعسير.. "المدني" ترسل تحذيراتها من التقلبات الجوية

تأكيد على رفع درجة الجاهزية وتفعيل خطط الطوارئ والعمل على مدار الساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الإثنين وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبَرَد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45 كلم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

وشدّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وأكد "الغامدي"، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني: https://www.998.gov.sa، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيه متقدم عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد وجريان السيول على منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء اليوم.

وأكّد أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لافتاً النظر إلى أن "مدني عسير" تعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

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