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وزير الإعلام يتفقد سير العمل في مشعر عرفات

اطلع على آليات تيسير مهام وسائل الإعلام

قام وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، بجولة تفقدية لمقر الوزارة والهيئات التابعة لها في مشعر عرفات، تابع خلالها سير خطة الوزارة في نقل شعيرة الحج لهذا العام 1440هـ، وآليات تيسير مهام وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية في تغطية أعمال الحج.

واستمع إلى شرح بشأن سير العمل للتغطيات الإعلامية لوقفة الحجاج في صعيد عرفات، والخدمات الإعلامية التي تقدمها الوزارة للإعلاميين.

وشملت الجولة التي قام بها "الشبانة" برج الوزارة، حيث تجول على الاستديوهات التلفازية والإذاعية، والتقى الإعلاميين الذين يتولون نقل وقوف حجاج بيت الله الحرام على مشعر عرفات على الهواء مباشرة، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل والتغطيات الإعلامية عبر الأثير.

بعد ذلك، زار وزير الإعلام مقر وكالة الأنباء السعودية، واستمع إلى شرح عن الجهود التي تقدمها "واس"، لجميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في الحج دون استثناء، وما تقدمه من المواد الإخبارية والتقارير والصور التي تم نشرها بست لغات؛ هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والفارسية، والروسية، لتنقل للعالم ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جبارة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتوجّه "الشبانة" إلى مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، واطلع على سير العمل بغرفة التحكم الرئيسية للهيئة والإمكانيات والتقنيات المستخدمة للبث، كما اطلع على استديو الإذاعي في المركز.

وزار المركز الإعلامي للضيوف، والتقى الإعلاميين بالمركز الذين قدّموا شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود التي تقدمها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأثنى على الجهود التي يبذلها جميع العاملين في الوزارة والهيئات، مؤكداً حرص وزارة الإعلام على القيام بدورها في خدمة ضيوف الرحمن ونقل أداء مناسكهم إعلامياً للعالم أجمع.

وأبدى رضاه عن الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع وسائل الإعلام المشاركة في نقل شعائر الحج، وإبراز الجهود الجبارة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً تقديم الوزارة جميع التسهيلات للإعلاميين المشاركين في تغطية هذه المناسبة العظيمة.

ورافق وزير الإعلام خلال الجولة رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين والمشرف العام على مكتب الوزير حمود العتيبي وعدد من المسؤولين بالوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإعلام يتفقد سير العمل في مشعر عرفات
سبق

قام وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، بجولة تفقدية لمقر الوزارة والهيئات التابعة لها في مشعر عرفات، تابع خلالها سير خطة الوزارة في نقل شعيرة الحج لهذا العام 1440هـ، وآليات تيسير مهام وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية في تغطية أعمال الحج.

واستمع إلى شرح بشأن سير العمل للتغطيات الإعلامية لوقفة الحجاج في صعيد عرفات، والخدمات الإعلامية التي تقدمها الوزارة للإعلاميين.

وشملت الجولة التي قام بها "الشبانة" برج الوزارة، حيث تجول على الاستديوهات التلفازية والإذاعية، والتقى الإعلاميين الذين يتولون نقل وقوف حجاج بيت الله الحرام على مشعر عرفات على الهواء مباشرة، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل والتغطيات الإعلامية عبر الأثير.

بعد ذلك، زار وزير الإعلام مقر وكالة الأنباء السعودية، واستمع إلى شرح عن الجهود التي تقدمها "واس"، لجميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في الحج دون استثناء، وما تقدمه من المواد الإخبارية والتقارير والصور التي تم نشرها بست لغات؛ هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والفارسية، والروسية، لتنقل للعالم ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جبارة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتوجّه "الشبانة" إلى مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، واطلع على سير العمل بغرفة التحكم الرئيسية للهيئة والإمكانيات والتقنيات المستخدمة للبث، كما اطلع على استديو الإذاعي في المركز.

وزار المركز الإعلامي للضيوف، والتقى الإعلاميين بالمركز الذين قدّموا شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود التي تقدمها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأثنى على الجهود التي يبذلها جميع العاملين في الوزارة والهيئات، مؤكداً حرص وزارة الإعلام على القيام بدورها في خدمة ضيوف الرحمن ونقل أداء مناسكهم إعلامياً للعالم أجمع.

وأبدى رضاه عن الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع وسائل الإعلام المشاركة في نقل شعائر الحج، وإبراز الجهود الجبارة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً تقديم الوزارة جميع التسهيلات للإعلاميين المشاركين في تغطية هذه المناسبة العظيمة.

ورافق وزير الإعلام خلال الجولة رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين والمشرف العام على مكتب الوزير حمود العتيبي وعدد من المسؤولين بالوزارة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
07:00 PM

وزير الإعلام يتفقد سير العمل في مشعر عرفات

اطلع على آليات تيسير مهام وسائل الإعلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قام وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، بجولة تفقدية لمقر الوزارة والهيئات التابعة لها في مشعر عرفات، تابع خلالها سير خطة الوزارة في نقل شعيرة الحج لهذا العام 1440هـ، وآليات تيسير مهام وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المسموعة والمقروءة والمرئية في تغطية أعمال الحج.

واستمع إلى شرح بشأن سير العمل للتغطيات الإعلامية لوقفة الحجاج في صعيد عرفات، والخدمات الإعلامية التي تقدمها الوزارة للإعلاميين.

وشملت الجولة التي قام بها "الشبانة" برج الوزارة، حيث تجول على الاستديوهات التلفازية والإذاعية، والتقى الإعلاميين الذين يتولون نقل وقوف حجاج بيت الله الحرام على مشعر عرفات على الهواء مباشرة، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل والتغطيات الإعلامية عبر الأثير.

بعد ذلك، زار وزير الإعلام مقر وكالة الأنباء السعودية، واستمع إلى شرح عن الجهود التي تقدمها "واس"، لجميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في الحج دون استثناء، وما تقدمه من المواد الإخبارية والتقارير والصور التي تم نشرها بست لغات؛ هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والفارسية، والروسية، لتنقل للعالم ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جبارة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتوجّه "الشبانة" إلى مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، واطلع على سير العمل بغرفة التحكم الرئيسية للهيئة والإمكانيات والتقنيات المستخدمة للبث، كما اطلع على استديو الإذاعي في المركز.

وزار المركز الإعلامي للضيوف، والتقى الإعلاميين بالمركز الذين قدّموا شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود التي تقدمها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأثنى على الجهود التي يبذلها جميع العاملين في الوزارة والهيئات، مؤكداً حرص وزارة الإعلام على القيام بدورها في خدمة ضيوف الرحمن ونقل أداء مناسكهم إعلامياً للعالم أجمع.

وأبدى رضاه عن الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع وسائل الإعلام المشاركة في نقل شعائر الحج، وإبراز الجهود الجبارة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً تقديم الوزارة جميع التسهيلات للإعلاميين المشاركين في تغطية هذه المناسبة العظيمة.

ورافق وزير الإعلام خلال الجولة رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين والمشرف العام على مكتب الوزير حمود العتيبي وعدد من المسؤولين بالوزارة.

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