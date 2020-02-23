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كأس العرب للشباب: البحرين والعراق يتأهلان لربع النهائي

ضمن منتخب البحرين التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بعد فوزه على نظيره الجيبوتي 2-1 في ختام لقاءات المجموعة الثانية.

وفي مباراة ثانية، حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاثة حتى الآن، بعد تغلبه على مدغشقر بنتيجة 2-1، اليوم.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، يليه البحرين بـ6 نقاط ثم مدغشقر (3 نقاط)، وأخيراً جيبوتي بلا رصيد.

وحقق منتخب العراق فوزاً بهدفين دون رد على حساب نظيره الموريتاني، في ختام مباريات المجموعة الأولى، على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

واعتلى منتخب تونس صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد تعادله بهدف لمثله مع نظيره الكويت، وذلك على ملعب نادي الاتفاق.

وأصبح تونس أولاً بـ7 نقاط، وحل العراق ثانياً بـ4 نقاط، وموريتانيا ثالثاً بـ3 نقاط، والكويت رابعاً بنقطتين.

بطولة كأس العرب المنتخب البحريني المنتخب العراقي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس العرب للشباب: البحرين والعراق يتأهلان لربع النهائي
سبق

ضمن منتخب البحرين التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بعد فوزه على نظيره الجيبوتي 2-1 في ختام لقاءات المجموعة الثانية.

وفي مباراة ثانية، حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاثة حتى الآن، بعد تغلبه على مدغشقر بنتيجة 2-1، اليوم.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، يليه البحرين بـ6 نقاط ثم مدغشقر (3 نقاط)، وأخيراً جيبوتي بلا رصيد.

وحقق منتخب العراق فوزاً بهدفين دون رد على حساب نظيره الموريتاني، في ختام مباريات المجموعة الأولى، على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

واعتلى منتخب تونس صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد تعادله بهدف لمثله مع نظيره الكويت، وذلك على ملعب نادي الاتفاق.

وأصبح تونس أولاً بـ7 نقاط، وحل العراق ثانياً بـ4 نقاط، وموريتانيا ثالثاً بـ3 نقاط، والكويت رابعاً بنقطتين.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
07:03 PM

كأس العرب للشباب: البحرين والعراق يتأهلان لربع النهائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن منتخب البحرين التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بعد فوزه على نظيره الجيبوتي 2-1 في ختام لقاءات المجموعة الثانية.

وفي مباراة ثانية، حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاثة حتى الآن، بعد تغلبه على مدغشقر بنتيجة 2-1، اليوم.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، يليه البحرين بـ6 نقاط ثم مدغشقر (3 نقاط)، وأخيراً جيبوتي بلا رصيد.

وحقق منتخب العراق فوزاً بهدفين دون رد على حساب نظيره الموريتاني، في ختام مباريات المجموعة الأولى، على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

واعتلى منتخب تونس صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد تعادله بهدف لمثله مع نظيره الكويت، وذلك على ملعب نادي الاتفاق.

وأصبح تونس أولاً بـ7 نقاط، وحل العراق ثانياً بـ4 نقاط، وموريتانيا ثالثاً بـ3 نقاط، والكويت رابعاً بنقطتين.

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