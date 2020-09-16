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إصابات كورونا في العالم تتخطى 29.39 مليون ووفياته تقترب من 930 ألفاً

إحصاء رويترز: تحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين الدول الأكثر تضرراً بالوباء

أظهر إحصاء جديد أعدته وكالة "رويترز"، أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 29.39 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات بسبب الفيوروس إلى 928463 حالة.

وانتشرت الجائحة في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين الدول الأكثر تضرراً بالوباء مسجلة 6 ملايين و572009 إصابات و194594 وفاة، تليها الهند بـ 4 ملايين و930236 إصابة و80776 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين و345610 إصابات و132006 حالات وفاة، في ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين بمليون و068320 حالة و18635 وفاة من جرّاء الفيروس.

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إصابات كورونا في العالم تتخطى 29.39 مليون ووفياته تقترب من 930 ألفاً
سبق

أظهر إحصاء جديد أعدته وكالة "رويترز"، أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 29.39 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات بسبب الفيوروس إلى 928463 حالة.

وانتشرت الجائحة في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين الدول الأكثر تضرراً بالوباء مسجلة 6 ملايين و572009 إصابات و194594 وفاة، تليها الهند بـ 4 ملايين و930236 إصابة و80776 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين و345610 إصابات و132006 حالات وفاة، في ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين بمليون و068320 حالة و18635 وفاة من جرّاء الفيروس.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
09:03 AM

إصابات كورونا في العالم تتخطى 29.39 مليون ووفياته تقترب من 930 ألفاً

إحصاء رويترز: تحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين الدول الأكثر تضرراً بالوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء جديد أعدته وكالة "رويترز"، أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 29.39 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات بسبب الفيوروس إلى 928463 حالة.

وانتشرت الجائحة في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين الدول الأكثر تضرراً بالوباء مسجلة 6 ملايين و572009 إصابات و194594 وفاة، تليها الهند بـ 4 ملايين و930236 إصابة و80776 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين و345610 إصابات و132006 حالات وفاة، في ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين بمليون و068320 حالة و18635 وفاة من جرّاء الفيروس.

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