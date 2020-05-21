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رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: نحن جاهزون لإقامة بطولة أوروبا 2021

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس لصحيفة "إلموندو" الإسبانية إنه يتوقع أن تُقام بطولة أوروبا 2020 كما هو مقرر لها العام المقبل.

وتأجلت البطولة، التي كانت من المقرر إقامتها في 12 مدينة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، في مارس الماضي إلى العام المقبل 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا التي أضرت بجدول الرياضة في العالم.

وقال تشيفرين الأسبوع الماضي إنه توجد مشاكل مع ثلاث بين 12 مدينة ستستضيف البطولة لكنه أكد أن هذه المخاوف لن تمنع إقامتها.

وأبلغ رئيس اليويفا صحيفة إلموندو يوم الخميس أن البطولة ستُقام في 2021، وأضاف نعم أراهن على ذلك. لا أفهم لماذا لا يجب أن تُقام في موعدها العام المقبل. لا أعتقد أن الفيروس سيستمر إلى الأبد، الوضع خطير لكنه يتحسن ونحن أكثر حذرًا الآن. نعرف الكثير بشأن الفيروس وحتى الآن أنا متفائل.

وفي حين أن بعض البطولات المحلية في أوروبا، بينها الدوري الألماني، عادت لاستئناف نشاطها لكن المباريات تُقام من دون جماهير حتى الآن.

وحذر بعض الخبراء من أن حضور الجماهير لن يكون آمنًا حتى يكون هناك لقاح للفيروس.

ومع ذلك يعتقد تشيفرين أنه لن يمر وقت طويل قبل عودة الجماهير لمشاهدة مباريات كرة القدم في الملاعب.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عنه قوله"لا أحب الرؤى المتشائمة التي تقول إنه يجب أن نتوقع موجة ثانية أو ثالثة أو خامسة من الفيروس، نحن جاهزون (لإقامة بطولة أوروبا) وسنواصل اتباع توصيات السلطات الصحية، متأكد تمامًا من أن كرة القدم الجيدة بحضور الجماهير ستعود قريبًا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: نحن جاهزون لإقامة بطولة أوروبا 2021
سبق

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس لصحيفة "إلموندو" الإسبانية إنه يتوقع أن تُقام بطولة أوروبا 2020 كما هو مقرر لها العام المقبل.

وتأجلت البطولة، التي كانت من المقرر إقامتها في 12 مدينة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، في مارس الماضي إلى العام المقبل 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا التي أضرت بجدول الرياضة في العالم.

وقال تشيفرين الأسبوع الماضي إنه توجد مشاكل مع ثلاث بين 12 مدينة ستستضيف البطولة لكنه أكد أن هذه المخاوف لن تمنع إقامتها.

وأبلغ رئيس اليويفا صحيفة إلموندو يوم الخميس أن البطولة ستُقام في 2021، وأضاف نعم أراهن على ذلك. لا أفهم لماذا لا يجب أن تُقام في موعدها العام المقبل. لا أعتقد أن الفيروس سيستمر إلى الأبد، الوضع خطير لكنه يتحسن ونحن أكثر حذرًا الآن. نعرف الكثير بشأن الفيروس وحتى الآن أنا متفائل.

وفي حين أن بعض البطولات المحلية في أوروبا، بينها الدوري الألماني، عادت لاستئناف نشاطها لكن المباريات تُقام من دون جماهير حتى الآن.

وحذر بعض الخبراء من أن حضور الجماهير لن يكون آمنًا حتى يكون هناك لقاح للفيروس.

ومع ذلك يعتقد تشيفرين أنه لن يمر وقت طويل قبل عودة الجماهير لمشاهدة مباريات كرة القدم في الملاعب.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عنه قوله"لا أحب الرؤى المتشائمة التي تقول إنه يجب أن نتوقع موجة ثانية أو ثالثة أو خامسة من الفيروس، نحن جاهزون (لإقامة بطولة أوروبا) وسنواصل اتباع توصيات السلطات الصحية، متأكد تمامًا من أن كرة القدم الجيدة بحضور الجماهير ستعود قريبًا".

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
11:49 PM

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: نحن جاهزون لإقامة بطولة أوروبا 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس لصحيفة "إلموندو" الإسبانية إنه يتوقع أن تُقام بطولة أوروبا 2020 كما هو مقرر لها العام المقبل.

وتأجلت البطولة، التي كانت من المقرر إقامتها في 12 مدينة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، في مارس الماضي إلى العام المقبل 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا التي أضرت بجدول الرياضة في العالم.

وقال تشيفرين الأسبوع الماضي إنه توجد مشاكل مع ثلاث بين 12 مدينة ستستضيف البطولة لكنه أكد أن هذه المخاوف لن تمنع إقامتها.

وأبلغ رئيس اليويفا صحيفة إلموندو يوم الخميس أن البطولة ستُقام في 2021، وأضاف نعم أراهن على ذلك. لا أفهم لماذا لا يجب أن تُقام في موعدها العام المقبل. لا أعتقد أن الفيروس سيستمر إلى الأبد، الوضع خطير لكنه يتحسن ونحن أكثر حذرًا الآن. نعرف الكثير بشأن الفيروس وحتى الآن أنا متفائل.

وفي حين أن بعض البطولات المحلية في أوروبا، بينها الدوري الألماني، عادت لاستئناف نشاطها لكن المباريات تُقام من دون جماهير حتى الآن.

وحذر بعض الخبراء من أن حضور الجماهير لن يكون آمنًا حتى يكون هناك لقاح للفيروس.

ومع ذلك يعتقد تشيفرين أنه لن يمر وقت طويل قبل عودة الجماهير لمشاهدة مباريات كرة القدم في الملاعب.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عنه قوله"لا أحب الرؤى المتشائمة التي تقول إنه يجب أن نتوقع موجة ثانية أو ثالثة أو خامسة من الفيروس، نحن جاهزون (لإقامة بطولة أوروبا) وسنواصل اتباع توصيات السلطات الصحية، متأكد تمامًا من أن كرة القدم الجيدة بحضور الجماهير ستعود قريبًا".

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