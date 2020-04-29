النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 21402

في اجتماع مرئي.. "الجاسر" يناقش أهم مشروعات النقل ويقف على احتياجات كل منطقة

مع مديري عموم الفروع بمناطق المملكة

‏عقد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، اجتماعاً مرئياً مع مديري عموم فروع الوزارة بالمملكة؛ لمتابعة سير الأعمال فيها، ومناقشة أهم مشروعات الوزارة القائمة والمنتهية والوقوف على احتياجات كل منطقة.

واطلع "الجاسر" على 13 عرضاً مقدماً من قبل كل مدير فرع، تتضمن إنجازات كل الفروع خلال الأشهر الأربعة ‏الماضية في مشاريع كل منطقة، ونسب الإنجاز فيها إضافة إلى ما تم تنفيذه من أعمال على الطرق خلال فترة منع التجول.

كما اطلع على أبرز المعوقات التي تواجه كل فرع لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً أن الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها لضمان استمرار أعمال الفروع وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كل المشاريع وتخطي جميع التحديات؛ تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

وقدم وزير النقل شكره الجزيل لكل منسوبي الفروع على تفانيهم وعملهم أثناء ‏جائحة فيروس “كورونا” المستجد ‏ واستغلالهم فترة منع التجول في إنجاز العديد من أعمال التنفيذ والصيانة بنوعيها العادية والوقائية، مهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وزير النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في اجتماع مرئي.. "الجاسر" يناقش أهم مشروعات النقل ويقف على احتياجات كل منطقة
سبق

‏عقد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، اجتماعاً مرئياً مع مديري عموم فروع الوزارة بالمملكة؛ لمتابعة سير الأعمال فيها، ومناقشة أهم مشروعات الوزارة القائمة والمنتهية والوقوف على احتياجات كل منطقة.

واطلع "الجاسر" على 13 عرضاً مقدماً من قبل كل مدير فرع، تتضمن إنجازات كل الفروع خلال الأشهر الأربعة ‏الماضية في مشاريع كل منطقة، ونسب الإنجاز فيها إضافة إلى ما تم تنفيذه من أعمال على الطرق خلال فترة منع التجول.

كما اطلع على أبرز المعوقات التي تواجه كل فرع لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً أن الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها لضمان استمرار أعمال الفروع وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كل المشاريع وتخطي جميع التحديات؛ تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

وقدم وزير النقل شكره الجزيل لكل منسوبي الفروع على تفانيهم وعملهم أثناء ‏جائحة فيروس “كورونا” المستجد ‏ واستغلالهم فترة منع التجول في إنجاز العديد من أعمال التنفيذ والصيانة بنوعيها العادية والوقائية، مهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
04:45 PM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
05:04 PM

في اجتماع مرئي.. "الجاسر" يناقش أهم مشروعات النقل ويقف على احتياجات كل منطقة

مع مديري عموم الفروع بمناطق المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
629

‏عقد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، اجتماعاً مرئياً مع مديري عموم فروع الوزارة بالمملكة؛ لمتابعة سير الأعمال فيها، ومناقشة أهم مشروعات الوزارة القائمة والمنتهية والوقوف على احتياجات كل منطقة.

واطلع "الجاسر" على 13 عرضاً مقدماً من قبل كل مدير فرع، تتضمن إنجازات كل الفروع خلال الأشهر الأربعة ‏الماضية في مشاريع كل منطقة، ونسب الإنجاز فيها إضافة إلى ما تم تنفيذه من أعمال على الطرق خلال فترة منع التجول.

كما اطلع على أبرز المعوقات التي تواجه كل فرع لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً أن الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها لضمان استمرار أعمال الفروع وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كل المشاريع وتخطي جميع التحديات؛ تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

وقدم وزير النقل شكره الجزيل لكل منسوبي الفروع على تفانيهم وعملهم أثناء ‏جائحة فيروس “كورونا” المستجد ‏ واستغلالهم فترة منع التجول في إنجاز العديد من أعمال التنفيذ والصيانة بنوعيها العادية والوقائية، مهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,348
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,753
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,767

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة