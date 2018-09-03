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وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد "مشهور"

أحد منسوبي القوات المسلحة استشهد في الحد الجنوبي

أدى وكيل إمارة جازان المساعد للشؤون الأمنية رياض بن محمد حيدر الشيخ، عقب صلاة عصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب بركات بن يحي عبده مشهور، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة، نقل وكيل الإمارة المساعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لذوي الشهيد.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة, ومحافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري, ومديرو الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي.

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وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد "مشهور"
سبق

أدى وكيل إمارة جازان المساعد للشؤون الأمنية رياض بن محمد حيدر الشيخ، عقب صلاة عصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب بركات بن يحي عبده مشهور، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة، نقل وكيل الإمارة المساعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لذوي الشهيد.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة, ومحافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري, ومديرو الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
06:11 PM

وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد "مشهور"

أحد منسوبي القوات المسلحة استشهد في الحد الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أدى وكيل إمارة جازان المساعد للشؤون الأمنية رياض بن محمد حيدر الشيخ، عقب صلاة عصر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب بركات بن يحي عبده مشهور، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة، نقل وكيل الإمارة المساعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، لذوي الشهيد.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة, ومحافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري, ومديرو الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي.

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