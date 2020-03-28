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شاهد.. ماذا قال "أمين مكة" من داخل سوق الخضراوات والأسماك المركزي بمكة

أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وفرة الفواكه والخضراوات بمكة المكرمة.

جاء ذلك في جولة قام بها أمين العاصمة المقدسة في سوق الخضراوات والأسماك المركزي بالكعكية صباح اليوم، لافتًا إلى أن الأسعار معقولة ولا تشهد ارتفاعًا، فضلاً عن وفرة الخضراوات والفواكه بجميع المحال المنتشرة في أرجاء العاصمة المقدسة، إلى جانب الأسواق المركزية.

وأضاف: "التجمعات هي من إحدى المشاكل التي نرجو من المواطنين عدم التجمع قدر الإمكان".

فيروس كورونا الجديد منع التجول أمانة العاصمة المقدسة محمد القويحص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ماذا قال "أمين مكة" من داخل سوق الخضراوات والأسماك المركزي بمكة
سبق

أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وفرة الفواكه والخضراوات بمكة المكرمة.

جاء ذلك في جولة قام بها أمين العاصمة المقدسة في سوق الخضراوات والأسماك المركزي بالكعكية صباح اليوم، لافتًا إلى أن الأسعار معقولة ولا تشهد ارتفاعًا، فضلاً عن وفرة الخضراوات والفواكه بجميع المحال المنتشرة في أرجاء العاصمة المقدسة، إلى جانب الأسواق المركزية.

وأضاف: "التجمعات هي من إحدى المشاكل التي نرجو من المواطنين عدم التجمع قدر الإمكان".

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
08:45 PM

شاهد.. ماذا قال "أمين مكة" من داخل سوق الخضراوات والأسماك المركزي بمكة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
16
23,431

أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وفرة الفواكه والخضراوات بمكة المكرمة.

جاء ذلك في جولة قام بها أمين العاصمة المقدسة في سوق الخضراوات والأسماك المركزي بالكعكية صباح اليوم، لافتًا إلى أن الأسعار معقولة ولا تشهد ارتفاعًا، فضلاً عن وفرة الخضراوات والفواكه بجميع المحال المنتشرة في أرجاء العاصمة المقدسة، إلى جانب الأسواق المركزية.

وأضاف: "التجمعات هي من إحدى المشاكل التي نرجو من المواطنين عدم التجمع قدر الإمكان".

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