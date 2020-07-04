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بعد صيف 2021.. السيتي يحاول خطف "ميسي" من برشلونة

تسعى إدارة مانشستر سيتي إلى الظفر بخدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن طرحت استطلاع رأي بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق بشكل رسمي، في حال رغبته في الرحيل عن صفوف برشلونة في صيف 2021.
وأكدت شبكة قنوات "فوكس" البرازيلية، السبت، أن مسؤولي السيتي لديهم حلم التوقيع مع ميسي، حتى إذا وصل عمره إلى 34 سنة، من أجل اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا من جديد.
وأوقف الأرجنتيني مفاوضاته مع ناديه الكتالوني من أجل تجديد عقده، بسبب شعوره بالضغط والإرهاق بعد النتائج السيئة مؤخراً وكثرة الشائعات التي تحيط به.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد صيف 2021.. السيتي يحاول خطف "ميسي" من برشلونة
سبق

تسعى إدارة مانشستر سيتي إلى الظفر بخدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن طرحت استطلاع رأي بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق بشكل رسمي، في حال رغبته في الرحيل عن صفوف برشلونة في صيف 2021.
وأكدت شبكة قنوات "فوكس" البرازيلية، السبت، أن مسؤولي السيتي لديهم حلم التوقيع مع ميسي، حتى إذا وصل عمره إلى 34 سنة، من أجل اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا من جديد.
وأوقف الأرجنتيني مفاوضاته مع ناديه الكتالوني من أجل تجديد عقده، بسبب شعوره بالضغط والإرهاق بعد النتائج السيئة مؤخراً وكثرة الشائعات التي تحيط به.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
07:19 PM

بعد صيف 2021.. السيتي يحاول خطف "ميسي" من برشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسعى إدارة مانشستر سيتي إلى الظفر بخدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن طرحت استطلاع رأي بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق بشكل رسمي، في حال رغبته في الرحيل عن صفوف برشلونة في صيف 2021.
وأكدت شبكة قنوات "فوكس" البرازيلية، السبت، أن مسؤولي السيتي لديهم حلم التوقيع مع ميسي، حتى إذا وصل عمره إلى 34 سنة، من أجل اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا من جديد.
وأوقف الأرجنتيني مفاوضاته مع ناديه الكتالوني من أجل تجديد عقده، بسبب شعوره بالضغط والإرهاق بعد النتائج السيئة مؤخراً وكثرة الشائعات التي تحيط به.

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