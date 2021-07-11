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وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات

اعتمد المجلس خلاله مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022

رأس وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك في إطار متابعة المجلس أعمال وأنشطة الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2021م.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022م (1443 / 1444) هـ، وإستراتيجية إصدار المواصفات، واللائحة الفنية للورق والكرتون، إلى جانب خطة تفعيل الشراكة بين الهيئة والجامعات السعودية، وعدد (306) مشروعات مواصفات قياسية جديدة.

كما اطلع المجلس على عددٍ من التقارير الإستراتيجية، ومن بينها التقرير الربعي لأداء الهيئة عن الربع الثاني لهذا العام عن مستوى التقدم في تنفيذ إستراتيجية الهيئة، وتقارير التحول الرقمي وتحسين رحلة المستفيد في الهيئة.

يُذكر أنه يُشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثلو وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني)، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة ممثلين لقطاع الأعمال.

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وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات
سبق

رأس وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك في إطار متابعة المجلس أعمال وأنشطة الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2021م.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022م (1443 / 1444) هـ، وإستراتيجية إصدار المواصفات، واللائحة الفنية للورق والكرتون، إلى جانب خطة تفعيل الشراكة بين الهيئة والجامعات السعودية، وعدد (306) مشروعات مواصفات قياسية جديدة.

كما اطلع المجلس على عددٍ من التقارير الإستراتيجية، ومن بينها التقرير الربعي لأداء الهيئة عن الربع الثاني لهذا العام عن مستوى التقدم في تنفيذ إستراتيجية الهيئة، وتقارير التحول الرقمي وتحسين رحلة المستفيد في الهيئة.

يُذكر أنه يُشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثلو وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني)، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة ممثلين لقطاع الأعمال.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
11:26 AM

وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات

اعتمد المجلس خلاله مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رأس وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك في إطار متابعة المجلس أعمال وأنشطة الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2021م.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022م (1443 / 1444) هـ، وإستراتيجية إصدار المواصفات، واللائحة الفنية للورق والكرتون، إلى جانب خطة تفعيل الشراكة بين الهيئة والجامعات السعودية، وعدد (306) مشروعات مواصفات قياسية جديدة.

كما اطلع المجلس على عددٍ من التقارير الإستراتيجية، ومن بينها التقرير الربعي لأداء الهيئة عن الربع الثاني لهذا العام عن مستوى التقدم في تنفيذ إستراتيجية الهيئة، وتقارير التحول الرقمي وتحسين رحلة المستفيد في الهيئة.

يُذكر أنه يُشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثلو وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني)، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة ممثلين لقطاع الأعمال.

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