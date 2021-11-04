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في هذه المجالات.. 243 وظيفة جديدة في ملتقى غرفة الأحساء

بهدف الإسهام في توظيف الشباب السعودي ودفع سياسات توطين

نظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي "تمكين" والمعهد الصناعي الثانوي الأول، أمس، لقاءً وظيفياً مع عدد من الشركات التجارية والصناعية الوطنية الرائدة، بهدف الإسهام في توظيف الشباب السعودي ودفع سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية 2030، وذلك بمقر المعهد بالأحساء.

وشهد اللقاء طرح 243 فرصة عمل متنوعة جديدة شملت: مفتش جودة، وميكانيكي، ومفتش سلامة، ومسؤول أمن سلامة، وفني لحام، ومحاسب، ومدخل بيانات، وبرمجة شبكات، ومشغل آلة، وفني إلكترونيات، وفني ميكانيكا آلات وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في هذه المجالات.. 243 وظيفة جديدة في ملتقى غرفة الأحساء
سبق

نظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي "تمكين" والمعهد الصناعي الثانوي الأول، أمس، لقاءً وظيفياً مع عدد من الشركات التجارية والصناعية الوطنية الرائدة، بهدف الإسهام في توظيف الشباب السعودي ودفع سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية 2030، وذلك بمقر المعهد بالأحساء.

وشهد اللقاء طرح 243 فرصة عمل متنوعة جديدة شملت: مفتش جودة، وميكانيكي، ومفتش سلامة، ومسؤول أمن سلامة، وفني لحام، ومحاسب، ومدخل بيانات، وبرمجة شبكات، ومشغل آلة، وفني إلكترونيات، وفني ميكانيكا آلات وغيرها.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
08:00 PM

في هذه المجالات.. 243 وظيفة جديدة في ملتقى غرفة الأحساء

بهدف الإسهام في توظيف الشباب السعودي ودفع سياسات توطين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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نظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي "تمكين" والمعهد الصناعي الثانوي الأول، أمس، لقاءً وظيفياً مع عدد من الشركات التجارية والصناعية الوطنية الرائدة، بهدف الإسهام في توظيف الشباب السعودي ودفع سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية 2030، وذلك بمقر المعهد بالأحساء.

وشهد اللقاء طرح 243 فرصة عمل متنوعة جديدة شملت: مفتش جودة، وميكانيكي، ومفتش سلامة، ومسؤول أمن سلامة، وفني لحام، ومحاسب، ومدخل بيانات، وبرمجة شبكات، ومشغل آلة، وفني إلكترونيات، وفني ميكانيكا آلات وغيرها.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,104
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,967
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,159

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