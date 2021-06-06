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بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ"الحبوب" عن "أسعار بيع الشعير"

قالت: إن دور ‎المؤسسة ينحصر في التأهيل وضمان الوفرة والتأكد من العدالة

قالت المؤسسة العامة للحبوب: إنه ‏بناءً على الاستفسارات الواردة إليها حول أسعار بيع الشعير بالأسواق؛ فإنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة الموضّح بياناتها في القائمة المرفقة.

وأوضحت عبر حسابها في "تويتر"، أن دور ‎المؤسسة العامة للحبوب التنظيمي؛ ينحصر في التأهيل، وضمان الوفرة، والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقًا للأسعار العالمية للاستيراد.

جاء ذلك بعد استفسارات من مربي الماشية بشأن ارتفاع وتباين أسعار الشعير في المناطق خلال الفترة الأخيرة، ومطالبات بوضع تسعيرة محددة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ"الحبوب" عن "أسعار بيع الشعير"
سبق

قالت المؤسسة العامة للحبوب: إنه ‏بناءً على الاستفسارات الواردة إليها حول أسعار بيع الشعير بالأسواق؛ فإنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة الموضّح بياناتها في القائمة المرفقة.

وأوضحت عبر حسابها في "تويتر"، أن دور ‎المؤسسة العامة للحبوب التنظيمي؛ ينحصر في التأهيل، وضمان الوفرة، والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقًا للأسعار العالمية للاستيراد.

جاء ذلك بعد استفسارات من مربي الماشية بشأن ارتفاع وتباين أسعار الشعير في المناطق خلال الفترة الأخيرة، ومطالبات بوضع تسعيرة محددة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
11:56 AM

بعد استفسارات مربي المواشي.. توضيح لـ"الحبوب" عن "أسعار بيع الشعير"

قالت: إن دور ‎المؤسسة ينحصر في التأهيل وضمان الوفرة والتأكد من العدالة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
13
61,829

قالت المؤسسة العامة للحبوب: إنه ‏بناءً على الاستفسارات الواردة إليها حول أسعار بيع الشعير بالأسواق؛ فإنه يمكن للعملاء التواصل مباشرة مع الشركات المؤهلة الموضّح بياناتها في القائمة المرفقة.

وأوضحت عبر حسابها في "تويتر"، أن دور ‎المؤسسة العامة للحبوب التنظيمي؛ ينحصر في التأهيل، وضمان الوفرة، والتأكد من عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية للشركات وفقًا للأسعار العالمية للاستيراد.

جاء ذلك بعد استفسارات من مربي الماشية بشأن ارتفاع وتباين أسعار الشعير في المناطق خلال الفترة الأخيرة، ومطالبات بوضع تسعيرة محددة.

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