إيران: تسجيل 2102 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 116635 منهم 2727 في حالة صحية حرجة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و48 حالة وفاة.

وقال بيان وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، إنه: "تم تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 116635، منهم 2727 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 6902".

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 91836، فضلاً عن إجراء 658604 فحوص تشخيصية لكورونا في البلاد حتى اليوم.