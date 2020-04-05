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"أبا الخيل": لا خطورة ولا تأثير من هزة خليج العقبة

قال: نشاط يحدث على فترات.. نراقب على مدار الساعة

طمأن المتحدث الرسمي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، المواطنين والمقيمين بعدم خطورة أو تأثير الهزة الأرضية التي حدثت صباح اليوم في خليج العقبة ولله الحمد.

وأوضح أن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، رصد صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 8:4 هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4.5 على مقياس رختر وعمق 14 كيلو، وتبعد 44 كيلو عن مدينة حقل.

وقال أبا الخيل: إن زلازل خليج العقبة مرتبطة بالصدوع التحويلية الموجودة في المنطقة.. كما أن هذا النشاط ليس بجديد؛ حيث يحدث هذا النشاط على فترات غير متباعدة.

وأضاف أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة يقوم بمراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة في المملكة عبر شبكة رصد منشرة في جميع المناطق.

هيئة المساحة الجيولوجية هزة الأرضية خليج العقبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبا الخيل": لا خطورة ولا تأثير من هزة خليج العقبة
سبق

طمأن المتحدث الرسمي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، المواطنين والمقيمين بعدم خطورة أو تأثير الهزة الأرضية التي حدثت صباح اليوم في خليج العقبة ولله الحمد.

وأوضح أن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، رصد صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 8:4 هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4.5 على مقياس رختر وعمق 14 كيلو، وتبعد 44 كيلو عن مدينة حقل.

وقال أبا الخيل: إن زلازل خليج العقبة مرتبطة بالصدوع التحويلية الموجودة في المنطقة.. كما أن هذا النشاط ليس بجديد؛ حيث يحدث هذا النشاط على فترات غير متباعدة.

وأضاف أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة يقوم بمراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة في المملكة عبر شبكة رصد منشرة في جميع المناطق.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
02:09 PM

"أبا الخيل": لا خطورة ولا تأثير من هزة خليج العقبة

قال: نشاط يحدث على فترات.. نراقب على مدار الساعة

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
0
1,621

طمأن المتحدث الرسمي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، المواطنين والمقيمين بعدم خطورة أو تأثير الهزة الأرضية التي حدثت صباح اليوم في خليج العقبة ولله الحمد.

وأوضح أن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، رصد صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 8:4 هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4.5 على مقياس رختر وعمق 14 كيلو، وتبعد 44 كيلو عن مدينة حقل.

وقال أبا الخيل: إن زلازل خليج العقبة مرتبطة بالصدوع التحويلية الموجودة في المنطقة.. كما أن هذا النشاط ليس بجديد؛ حيث يحدث هذا النشاط على فترات غير متباعدة.

وأضاف أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة يقوم بمراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة في المملكة عبر شبكة رصد منشرة في جميع المناطق.

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