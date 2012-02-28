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مستشفى الدواسر العام يشارك ببرامج توعوية بمهرجان "وادينا تراث وأصالة"

"المبارك" أشاد بجناح المستشفى وأهميته في تثقيف المجتمع صحيًا وميدانيًا

يشارك المستشفى العام بمحافظة وادي الدواسر، في مهرجان وادينا تراث وأصالة، ببرامج توعوية ووقائية، والذي تُقام فعالياته بمبنى وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع، ويستمر حتى يوم الخميس بعد القادم.

وفي التفاصيل، أشاد محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك، خلال تدشينه لفعاليات المهرجان، بمعرض المستشفى العام، مؤكدًا تميزه وحرص القائمين عليه إيمانًا بدورهم في نشر التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع من أهالي المحافظة.

ومن ناحية أخرى، أوضح مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الاختصاصي صالح الغانم، أن مشاركتهم، في فعاليات مهرجان وادينا تراث وأصالة، تأتي في إطار الدور الذي تتطلع له وزارة الصحة، حيث يتضمن الجناح عددًا من البرامج، ومن أهمها توعية وتثقيف المجتمع صحيًا وميدانيًا، عن طريق نشرات تخصصية عن الأمراض.

وأكد "الغانم" أنه تم تجهيز جناح المستشفى بوقت كافٍ بكل المتطلبات من طاقم طبي وأجهزة ودعم الجناح من قطاع الرعاية لإنجاح الحملة، حيث يحتوي على شاشات عرض تخص مكافحة العدوى مصحوبة بعشرات المطويات والمنشورات التوعية تماشيًا مع سياسة وتوجهات الوزارة.

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مستشفى الدواسر العام يشارك ببرامج توعوية بمهرجان "وادينا تراث وأصالة"
سبق

يشارك المستشفى العام بمحافظة وادي الدواسر، في مهرجان وادينا تراث وأصالة، ببرامج توعوية ووقائية، والذي تُقام فعالياته بمبنى وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع، ويستمر حتى يوم الخميس بعد القادم.

وفي التفاصيل، أشاد محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك، خلال تدشينه لفعاليات المهرجان، بمعرض المستشفى العام، مؤكدًا تميزه وحرص القائمين عليه إيمانًا بدورهم في نشر التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع من أهالي المحافظة.

ومن ناحية أخرى، أوضح مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الاختصاصي صالح الغانم، أن مشاركتهم، في فعاليات مهرجان وادينا تراث وأصالة، تأتي في إطار الدور الذي تتطلع له وزارة الصحة، حيث يتضمن الجناح عددًا من البرامج، ومن أهمها توعية وتثقيف المجتمع صحيًا وميدانيًا، عن طريق نشرات تخصصية عن الأمراض.

وأكد "الغانم" أنه تم تجهيز جناح المستشفى بوقت كافٍ بكل المتطلبات من طاقم طبي وأجهزة ودعم الجناح من قطاع الرعاية لإنجاح الحملة، حيث يحتوي على شاشات عرض تخص مكافحة العدوى مصحوبة بعشرات المطويات والمنشورات التوعية تماشيًا مع سياسة وتوجهات الوزارة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
11:07 PM

مستشفى الدواسر العام يشارك ببرامج توعوية بمهرجان "وادينا تراث وأصالة"

"المبارك" أشاد بجناح المستشفى وأهميته في تثقيف المجتمع صحيًا وميدانيًا

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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يشارك المستشفى العام بمحافظة وادي الدواسر، في مهرجان وادينا تراث وأصالة، ببرامج توعوية ووقائية، والذي تُقام فعالياته بمبنى وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع، ويستمر حتى يوم الخميس بعد القادم.

وفي التفاصيل، أشاد محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك، خلال تدشينه لفعاليات المهرجان، بمعرض المستشفى العام، مؤكدًا تميزه وحرص القائمين عليه إيمانًا بدورهم في نشر التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع من أهالي المحافظة.

ومن ناحية أخرى، أوضح مدير المستشفى العام المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الاختصاصي صالح الغانم، أن مشاركتهم، في فعاليات مهرجان وادينا تراث وأصالة، تأتي في إطار الدور الذي تتطلع له وزارة الصحة، حيث يتضمن الجناح عددًا من البرامج، ومن أهمها توعية وتثقيف المجتمع صحيًا وميدانيًا، عن طريق نشرات تخصصية عن الأمراض.

وأكد "الغانم" أنه تم تجهيز جناح المستشفى بوقت كافٍ بكل المتطلبات من طاقم طبي وأجهزة ودعم الجناح من قطاع الرعاية لإنجاح الحملة، حيث يحتوي على شاشات عرض تخص مكافحة العدوى مصحوبة بعشرات المطويات والمنشورات التوعية تماشيًا مع سياسة وتوجهات الوزارة.

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