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شاهد .. هجوم مدير لوفتهانزا على شركة هولندية تبيع تذاكر طيران بـ10 يورو

قال: لن يدفعنا أحد للخروج من أسواقنا المحلية

هاجم المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" السيد كارستن سبور شركات الطيران الاقتصادية المنافسة لتقديمها أسعارًا رخيصة للغاية غير مربحة وتتسبب في الخسارة وللجميع.

وقال في مقابلة نقلتها وكالة أنباء بلومبرج إن التذاكر التي تقل تكلفتها عن 10 يورو (11 دولارًا) "تعد أمرًا غير مسؤول اقتصاديًا وبيئيًا.

وقال سبور إنه يجب ألا تكون هناك رحلات بسعر 10 يورو"، مضيفًا أن أكبر شركتين في أوروبا للطيران منخفضتا التكلفة "تخسران مقدارًا كبيرًا من المال" مع سعيهما لتعزيز المبيعات في ألمانيا.

وفي الشهر الماضي، خفضت لوفتهانزا توقعاتها للأرباح لعام 2019، مشيرة إلى انخفاض أسعار تذاكر الطيران بسبب المنافسة من الشركات المنافسة صاحبة الأسعار المنخفضة في أوروبا خصوصًا في ألمانيا والنمسا.

وقال سبور إنه "لن يدفعنا أحد للخروج من أسواقنا المحلية"، ومع ذلك "تترك حرب الأسعار آثارها علينا ولن نترك من يتسبب لنا في الخسارة".

وتقوم شركة ريان أير هولدنجز للطيران منخفض التكلفة ببيع تذاكر من برلين بسعر يقل عن 10 يورو إلى مدن من بينها بودابست وبرشلونة وروما.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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شاهد .. هجوم مدير لوفتهانزا على شركة هولندية تبيع تذاكر طيران بـ10 يورو
سبق

هاجم المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" السيد كارستن سبور شركات الطيران الاقتصادية المنافسة لتقديمها أسعارًا رخيصة للغاية غير مربحة وتتسبب في الخسارة وللجميع.

وقال في مقابلة نقلتها وكالة أنباء بلومبرج إن التذاكر التي تقل تكلفتها عن 10 يورو (11 دولارًا) "تعد أمرًا غير مسؤول اقتصاديًا وبيئيًا.

وقال سبور إنه يجب ألا تكون هناك رحلات بسعر 10 يورو"، مضيفًا أن أكبر شركتين في أوروبا للطيران منخفضتا التكلفة "تخسران مقدارًا كبيرًا من المال" مع سعيهما لتعزيز المبيعات في ألمانيا.

وفي الشهر الماضي، خفضت لوفتهانزا توقعاتها للأرباح لعام 2019، مشيرة إلى انخفاض أسعار تذاكر الطيران بسبب المنافسة من الشركات المنافسة صاحبة الأسعار المنخفضة في أوروبا خصوصًا في ألمانيا والنمسا.

وقال سبور إنه "لن يدفعنا أحد للخروج من أسواقنا المحلية"، ومع ذلك "تترك حرب الأسعار آثارها علينا ولن نترك من يتسبب لنا في الخسارة".

وتقوم شركة ريان أير هولدنجز للطيران منخفض التكلفة ببيع تذاكر من برلين بسعر يقل عن 10 يورو إلى مدن من بينها بودابست وبرشلونة وروما.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
05:22 PM

شاهد .. هجوم مدير لوفتهانزا على شركة هولندية تبيع تذاكر طيران بـ10 يورو

قال: لن يدفعنا أحد للخروج من أسواقنا المحلية

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خالد خليل - الرياض
1
2,076

هاجم المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" السيد كارستن سبور شركات الطيران الاقتصادية المنافسة لتقديمها أسعارًا رخيصة للغاية غير مربحة وتتسبب في الخسارة وللجميع.

وقال في مقابلة نقلتها وكالة أنباء بلومبرج إن التذاكر التي تقل تكلفتها عن 10 يورو (11 دولارًا) "تعد أمرًا غير مسؤول اقتصاديًا وبيئيًا.

وقال سبور إنه يجب ألا تكون هناك رحلات بسعر 10 يورو"، مضيفًا أن أكبر شركتين في أوروبا للطيران منخفضتا التكلفة "تخسران مقدارًا كبيرًا من المال" مع سعيهما لتعزيز المبيعات في ألمانيا.

وفي الشهر الماضي، خفضت لوفتهانزا توقعاتها للأرباح لعام 2019، مشيرة إلى انخفاض أسعار تذاكر الطيران بسبب المنافسة من الشركات المنافسة صاحبة الأسعار المنخفضة في أوروبا خصوصًا في ألمانيا والنمسا.

وقال سبور إنه "لن يدفعنا أحد للخروج من أسواقنا المحلية"، ومع ذلك "تترك حرب الأسعار آثارها علينا ولن نترك من يتسبب لنا في الخسارة".

وتقوم شركة ريان أير هولدنجز للطيران منخفض التكلفة ببيع تذاكر من برلين بسعر يقل عن 10 يورو إلى مدن من بينها بودابست وبرشلونة وروما.

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200 مليون

26 ديسمبر
25,018
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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