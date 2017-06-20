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انقطع اتصاله بأهله منذ أمس.. البحث عن "ثلاثيني" مفقود في الأفلاج

ذووه يطالبون بتوفير آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للعثور عليه

تلقّت الجهات الأمنية في الأفلاج بلاغاً عن مفقود ثلاثيني انقطع اتصاله بذويه منذ ظهر أمس.

وقال أحد ذوي المفقود: إن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 27 عاماً كان يستقل مركبة من نوع "إلنترا" موديل 2018، وقدم إلى محافظة السليل، وتوقف بمرور الأفلاج، ثم انقطع الاتصال معه بعد خروجه ظهر أمس الأربعاء.

وأضاف: تم إبلاغ الجهات الأمنية، ولا يزال البحث عنه جارياً.

من ناحية أخرى، أعلنت جمعية "غوث" عن رفع الجاهزية والانطلاق للبحث عن المفقود.

ويطالب ذوو المفقود بتكثيف جهود البحث وتوفير آليات الإنقاذ من طائرات وغير ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انقطع اتصاله بأهله منذ أمس.. البحث عن "ثلاثيني" مفقود في الأفلاج
سبق

تلقّت الجهات الأمنية في الأفلاج بلاغاً عن مفقود ثلاثيني انقطع اتصاله بذويه منذ ظهر أمس.

وقال أحد ذوي المفقود: إن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 27 عاماً كان يستقل مركبة من نوع "إلنترا" موديل 2018، وقدم إلى محافظة السليل، وتوقف بمرور الأفلاج، ثم انقطع الاتصال معه بعد خروجه ظهر أمس الأربعاء.

وأضاف: تم إبلاغ الجهات الأمنية، ولا يزال البحث عنه جارياً.

من ناحية أخرى، أعلنت جمعية "غوث" عن رفع الجاهزية والانطلاق للبحث عن المفقود.

ويطالب ذوو المفقود بتكثيف جهود البحث وتوفير آليات الإنقاذ من طائرات وغير ذلك.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
12:26 PM

انقطع اتصاله بأهله منذ أمس.. البحث عن "ثلاثيني" مفقود في الأفلاج

ذووه يطالبون بتوفير آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للعثور عليه

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
5
3,061

تلقّت الجهات الأمنية في الأفلاج بلاغاً عن مفقود ثلاثيني انقطع اتصاله بذويه منذ ظهر أمس.

وقال أحد ذوي المفقود: إن الشاب الذي كان يبلغ من العمر 27 عاماً كان يستقل مركبة من نوع "إلنترا" موديل 2018، وقدم إلى محافظة السليل، وتوقف بمرور الأفلاج، ثم انقطع الاتصال معه بعد خروجه ظهر أمس الأربعاء.

وأضاف: تم إبلاغ الجهات الأمنية، ولا يزال البحث عنه جارياً.

من ناحية أخرى، أعلنت جمعية "غوث" عن رفع الجاهزية والانطلاق للبحث عن المفقود.

ويطالب ذوو المفقود بتكثيف جهود البحث وتوفير آليات الإنقاذ من طائرات وغير ذلك.

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