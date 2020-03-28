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فرنسا تنقل مصابيها بكورونا إلى ألمانيا لتلقّي العلاج

"ماكرون" أطلق عملية عسكرية للدعم وكبح الفيروس

أقلعت، اليوم السبت، أول مروحية عسكرية فرنسية من مدينة ميتز وعلى متنها فرنسيان اثنان مصابان بفيروس كورونا المستجد، قاصدة ألمانيا.

ووفقًا لما أفادت به صحيفة "لوفيغارو": نشرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، تغريدة على "تويتر" أكدت فيها أن "طائرات كايمان المروحية التابعة للجيش ستتكفل بنقل العديد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة أن المصابين سينقلون إلى مستشفيات ألمانية قادرة على استقبالهم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الأربعاء، عن إطلاق عملية عسكرية لكبح انتشار الفيروس في فرنسا بعد ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عنه.

وقال: هذه العملية ستكرس بالكامل لمساعدة ودعم السكان، وكذلك لإعطاء دفعة للخدمات العامة لمجابهة الوباء، في العاصمة وخارجها.

فيروس كورونا الجديد

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فرنسا تنقل مصابيها بكورونا إلى ألمانيا لتلقّي العلاج
سبق

أقلعت، اليوم السبت، أول مروحية عسكرية فرنسية من مدينة ميتز وعلى متنها فرنسيان اثنان مصابان بفيروس كورونا المستجد، قاصدة ألمانيا.

ووفقًا لما أفادت به صحيفة "لوفيغارو": نشرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، تغريدة على "تويتر" أكدت فيها أن "طائرات كايمان المروحية التابعة للجيش ستتكفل بنقل العديد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة أن المصابين سينقلون إلى مستشفيات ألمانية قادرة على استقبالهم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الأربعاء، عن إطلاق عملية عسكرية لكبح انتشار الفيروس في فرنسا بعد ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عنه.

وقال: هذه العملية ستكرس بالكامل لمساعدة ودعم السكان، وكذلك لإعطاء دفعة للخدمات العامة لمجابهة الوباء، في العاصمة وخارجها.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
03:09 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:44 PM

فرنسا تنقل مصابيها بكورونا إلى ألمانيا لتلقّي العلاج

"ماكرون" أطلق عملية عسكرية للدعم وكبح الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقلعت، اليوم السبت، أول مروحية عسكرية فرنسية من مدينة ميتز وعلى متنها فرنسيان اثنان مصابان بفيروس كورونا المستجد، قاصدة ألمانيا.

ووفقًا لما أفادت به صحيفة "لوفيغارو": نشرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، تغريدة على "تويتر" أكدت فيها أن "طائرات كايمان المروحية التابعة للجيش ستتكفل بنقل العديد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة أن المصابين سينقلون إلى مستشفيات ألمانية قادرة على استقبالهم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الأربعاء، عن إطلاق عملية عسكرية لكبح انتشار الفيروس في فرنسا بعد ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عنه.

وقال: هذه العملية ستكرس بالكامل لمساعدة ودعم السكان، وكذلك لإعطاء دفعة للخدمات العامة لمجابهة الوباء، في العاصمة وخارجها.

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