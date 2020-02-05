"صحة عسير" تنظم ورشة عمل عن "مسار ضغط الدم"

لتدريب فرق العمل بجميع القطاعات على تفعيل المرحلة الثانية

عقد مكتب تحقيق الرؤية بصحة عسير، ورشة عمل حول تدريب فرق العمل بكل القطاعات الصحية بالمنطقة على تطبيق وتفعيل المرحلة الثانية من مسار ضغط الدم؛ وهو أحد مسارات الأمراض المزمنة بنموذج الرعاية الحديث، والذي سبق تطبيقه كمرحلة أولى وتجريبية في خمسة مراكز بقطاع أبها الصحي.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع أن عقد الورشة التي استمرت يومين يأتي بتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، وامتدادًا لأنشطة مكتب تحقيق الرؤية والتحول في "صحة عسير"، وبمتابعة مساعد المدير العام للتخطيط والتحول الدكتور صالح بن هادي العمير وفريق عمله.

وأشار إلى أنه شارك في تقديم الورشة وإدارة محاورها كل من: الدكتور صالح العمير، وقائد نموذج الرعاية الدكتور يحيى ماطر، وقائد مسار ضغط الدم الدكتور علي مفرح، وفريق إدارة التحول بقيادة إبراهيم آل لجهر.

