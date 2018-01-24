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"الحربي": حالة ماطرة على مناطق المملكة من الأحد المقبل

مرجح أن تشمل رابغ وشمال جدة والجوف وعرعر وحائل وشمالها بأمطار غزيرة

كشف محلل الطقس ومؤسس موقع عالم الطقس عبدالله الحربي، عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على أجواء المملكة -بمشيئة الله-، اعتباراً من يوم الأحد المقبل ناتجة عن أخدود علوي بارد يأخذ الانكسار شمال ووسط البحر الأحمر، وتفاعل طبقات الجو العليا مع السطح، محدثاً تخلخلاً للضغوط السطحية، ونشوء حالة عدم استقرار على أجواء المملكة.

وأضاف: "من المتوقع تقدم رياح جنوبية رطبة تنشط على أغلب المناطق تكون مغبرة على سواحل جدة يوم السبت والأحد بسبب الضغط المنخفض شمالاً ينشط على أثرها تفاعل مع الهواء العلوي البارد بعد أمر الله، تؤدي إلى تكاثف السحب الرعدية الممطرة على تبوك وسواحلها ومنطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم والمدينة المنورة، تشمل المدينة ومكة تشمل مدن سواحل البحر الأحمر: ينبع وجدة ورابغ، والرياض تشمل: سدير والوشم وبعض محافظاتها الغربية والشمالية، وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية وشمالها، ومتوقع تراجع للسحب على محافظات جنوب مكة والتغيرات واردة للأفضل".

وأوضح أنه "من المتوقع -بمشيئة الله- أن تتأثر سواحل تبوك وينبع وغرب المدينة، ومرجح أن تشمل رابغ وشمال جدة والجوف وعرعر وحائل وشمالها بأمطار غزيرة الأحد والاثنين والله أعلم".

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"الحربي": حالة ماطرة على مناطق المملكة من الأحد المقبل
سبق

كشف محلل الطقس ومؤسس موقع عالم الطقس عبدالله الحربي، عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على أجواء المملكة -بمشيئة الله-، اعتباراً من يوم الأحد المقبل ناتجة عن أخدود علوي بارد يأخذ الانكسار شمال ووسط البحر الأحمر، وتفاعل طبقات الجو العليا مع السطح، محدثاً تخلخلاً للضغوط السطحية، ونشوء حالة عدم استقرار على أجواء المملكة.

وأضاف: "من المتوقع تقدم رياح جنوبية رطبة تنشط على أغلب المناطق تكون مغبرة على سواحل جدة يوم السبت والأحد بسبب الضغط المنخفض شمالاً ينشط على أثرها تفاعل مع الهواء العلوي البارد بعد أمر الله، تؤدي إلى تكاثف السحب الرعدية الممطرة على تبوك وسواحلها ومنطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم والمدينة المنورة، تشمل المدينة ومكة تشمل مدن سواحل البحر الأحمر: ينبع وجدة ورابغ، والرياض تشمل: سدير والوشم وبعض محافظاتها الغربية والشمالية، وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية وشمالها، ومتوقع تراجع للسحب على محافظات جنوب مكة والتغيرات واردة للأفضل".

وأوضح أنه "من المتوقع -بمشيئة الله- أن تتأثر سواحل تبوك وينبع وغرب المدينة، ومرجح أن تشمل رابغ وشمال جدة والجوف وعرعر وحائل وشمالها بأمطار غزيرة الأحد والاثنين والله أعلم".

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
10:05 PM

"الحربي": حالة ماطرة على مناطق المملكة من الأحد المقبل

مرجح أن تشمل رابغ وشمال جدة والجوف وعرعر وحائل وشمالها بأمطار غزيرة

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مهنا التميمي - جدة
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13,506

كشف محلل الطقس ومؤسس موقع عالم الطقس عبدالله الحربي، عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على أجواء المملكة -بمشيئة الله-، اعتباراً من يوم الأحد المقبل ناتجة عن أخدود علوي بارد يأخذ الانكسار شمال ووسط البحر الأحمر، وتفاعل طبقات الجو العليا مع السطح، محدثاً تخلخلاً للضغوط السطحية، ونشوء حالة عدم استقرار على أجواء المملكة.

وأضاف: "من المتوقع تقدم رياح جنوبية رطبة تنشط على أغلب المناطق تكون مغبرة على سواحل جدة يوم السبت والأحد بسبب الضغط المنخفض شمالاً ينشط على أثرها تفاعل مع الهواء العلوي البارد بعد أمر الله، تؤدي إلى تكاثف السحب الرعدية الممطرة على تبوك وسواحلها ومنطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم والمدينة المنورة، تشمل المدينة ومكة تشمل مدن سواحل البحر الأحمر: ينبع وجدة ورابغ، والرياض تشمل: سدير والوشم وبعض محافظاتها الغربية والشمالية، وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية وشمالها، ومتوقع تراجع للسحب على محافظات جنوب مكة والتغيرات واردة للأفضل".

وأوضح أنه "من المتوقع -بمشيئة الله- أن تتأثر سواحل تبوك وينبع وغرب المدينة، ومرجح أن تشمل رابغ وشمال جدة والجوف وعرعر وحائل وشمالها بأمطار غزيرة الأحد والاثنين والله أعلم".

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