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"جائزة الإعلام السعودي" تبدأ في استقبال الأعمال المرشحة

عقب تمديد فترة التقديم إلى 7 أكتوبر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد

بدأت هيئة جائزة الإعلام السعودي استقبال الأعمال المرشحة الواردة إليها، المقدمة من قبل المشاركين عبر الموقع المخصص "www.saudimf.com".

وكانت اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام السعودي الذي سيقام يومي 2 و3 ديسمبر 2019م، قد شرعت في استقبال المشاركات مطلع الشهر الحالي، قبل الإعلان عن تمديد التقديم على الجائزة حتى السابع من أكتوبر المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالمشاركة ومنحهم مزيداً من الوقت لتجهيز أعمالهم والتقدم بها.

وقال عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي: لكل فئة من فئات المسابقة لجنة تحكيم مستقلة، تقوم بعملها دون أي تدخل.

وأضاف: نتوقع أن يكون هناك مجال رحب للإبداع والتطوير، ومتطلعاً لتحقيق إنجازات ملموسة في الإعلام السعودي، بدعم من وزارة الإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين.

يذكر أن الجائزة تضم ست فئات، هي: الصحافة "الصحافة السياسية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الرياضية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاستقصائية، صحافة الصورة، صحافة الرسم الكاريكاتيري، كاتب العمود الصحفي"، والإنتاج المرئي "الحوار، التقرير التلفزيوني"، والإنتاج المسموع، والحوار الجماهيري، وأفضل تطبيق إعلامي، وشخصية العام الإعلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جائزة الإعلام السعودي" تبدأ في استقبال الأعمال المرشحة
سبق

بدأت هيئة جائزة الإعلام السعودي استقبال الأعمال المرشحة الواردة إليها، المقدمة من قبل المشاركين عبر الموقع المخصص "www.saudimf.com".

وكانت اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام السعودي الذي سيقام يومي 2 و3 ديسمبر 2019م، قد شرعت في استقبال المشاركات مطلع الشهر الحالي، قبل الإعلان عن تمديد التقديم على الجائزة حتى السابع من أكتوبر المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالمشاركة ومنحهم مزيداً من الوقت لتجهيز أعمالهم والتقدم بها.

وقال عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي: لكل فئة من فئات المسابقة لجنة تحكيم مستقلة، تقوم بعملها دون أي تدخل.

وأضاف: نتوقع أن يكون هناك مجال رحب للإبداع والتطوير، ومتطلعاً لتحقيق إنجازات ملموسة في الإعلام السعودي، بدعم من وزارة الإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين.

يذكر أن الجائزة تضم ست فئات، هي: الصحافة "الصحافة السياسية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الرياضية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاستقصائية، صحافة الصورة، صحافة الرسم الكاريكاتيري، كاتب العمود الصحفي"، والإنتاج المرئي "الحوار، التقرير التلفزيوني"، والإنتاج المسموع، والحوار الجماهيري، وأفضل تطبيق إعلامي، وشخصية العام الإعلامية.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
03:27 PM

"جائزة الإعلام السعودي" تبدأ في استقبال الأعمال المرشحة

عقب تمديد فترة التقديم إلى 7 أكتوبر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت هيئة جائزة الإعلام السعودي استقبال الأعمال المرشحة الواردة إليها، المقدمة من قبل المشاركين عبر الموقع المخصص "www.saudimf.com".

وكانت اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام السعودي الذي سيقام يومي 2 و3 ديسمبر 2019م، قد شرعت في استقبال المشاركات مطلع الشهر الحالي، قبل الإعلان عن تمديد التقديم على الجائزة حتى السابع من أكتوبر المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين بالمشاركة ومنحهم مزيداً من الوقت لتجهيز أعمالهم والتقدم بها.

وقال عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي: لكل فئة من فئات المسابقة لجنة تحكيم مستقلة، تقوم بعملها دون أي تدخل.

وأضاف: نتوقع أن يكون هناك مجال رحب للإبداع والتطوير، ومتطلعاً لتحقيق إنجازات ملموسة في الإعلام السعودي، بدعم من وزارة الإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين.

يذكر أن الجائزة تضم ست فئات، هي: الصحافة "الصحافة السياسية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الرياضية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاستقصائية، صحافة الصورة، صحافة الرسم الكاريكاتيري، كاتب العمود الصحفي"، والإنتاج المرئي "الحوار، التقرير التلفزيوني"، والإنتاج المسموع، والحوار الجماهيري، وأفضل تطبيق إعلامي، وشخصية العام الإعلامية.

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