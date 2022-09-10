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3000 متدرب عبر برنامج "الدبلوم الصباحي" في "تقنية الخرج"

"الحربي": استقبلنا 60 متدربًا في برنامج البكالوريوس المسائي

بدأت الكلية التقنية للبنين بالخرج، في تدريب أكثر من 3000 متدرب عبر برنامج الدبلوم الصباحي في العديد من التخصصات التقنية.

ويقوم التدريب في الكلية على استخدام البلاك بورد للمقررات النظرية؛ في حين تقام المقررات العملية في الكلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد لضمان سلامة منسوبي ومتدربي الكلية.

وأوضح عميد الكلية خالد بن عبيد الحربي أن الكلية استقبلت أكثر من 800 متدرب مستجد في البرنامج الصباحي، و30 مستجدًا في برنامج الدبلوم المسائي، بالإضافة إلى 60 متدربًا في برنامج البكالوريوس المسائي، في العديد من التخصصات التقنية.

جدير بالذكر أن كلية التقنية في محافظة الخرج تضم تخصصات: (التقنية الكهربائية، التقنية الميكانيكية، الحاسب الآلي، التقنية الإدارية، التقنية الإلكترونية) السنوات الأخيرة.

وشهدت مؤخرًا تطورًا واضحًا من خلال زيادة أعداد المقبولين والتوسع في التدريب المسائي والحصول على العديد من الجوائز العالمية، كما تضم الكلية كادرًا تدريبيًّا مؤهلًا من حملة الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه من المهندسين السعوديين المتميزين.

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3000 متدرب عبر برنامج "الدبلوم الصباحي" في "تقنية الخرج"
سبق

بدأت الكلية التقنية للبنين بالخرج، في تدريب أكثر من 3000 متدرب عبر برنامج الدبلوم الصباحي في العديد من التخصصات التقنية.

ويقوم التدريب في الكلية على استخدام البلاك بورد للمقررات النظرية؛ في حين تقام المقررات العملية في الكلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد لضمان سلامة منسوبي ومتدربي الكلية.

وأوضح عميد الكلية خالد بن عبيد الحربي أن الكلية استقبلت أكثر من 800 متدرب مستجد في البرنامج الصباحي، و30 مستجدًا في برنامج الدبلوم المسائي، بالإضافة إلى 60 متدربًا في برنامج البكالوريوس المسائي، في العديد من التخصصات التقنية.

جدير بالذكر أن كلية التقنية في محافظة الخرج تضم تخصصات: (التقنية الكهربائية، التقنية الميكانيكية، الحاسب الآلي، التقنية الإدارية، التقنية الإلكترونية) السنوات الأخيرة.

وشهدت مؤخرًا تطورًا واضحًا من خلال زيادة أعداد المقبولين والتوسع في التدريب المسائي والحصول على العديد من الجوائز العالمية، كما تضم الكلية كادرًا تدريبيًّا مؤهلًا من حملة الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه من المهندسين السعوديين المتميزين.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
01:24 PM

3000 متدرب عبر برنامج "الدبلوم الصباحي" في "تقنية الخرج"

"الحربي": استقبلنا 60 متدربًا في برنامج البكالوريوس المسائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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بدأت الكلية التقنية للبنين بالخرج، في تدريب أكثر من 3000 متدرب عبر برنامج الدبلوم الصباحي في العديد من التخصصات التقنية.

ويقوم التدريب في الكلية على استخدام البلاك بورد للمقررات النظرية؛ في حين تقام المقررات العملية في الكلية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد لضمان سلامة منسوبي ومتدربي الكلية.

وأوضح عميد الكلية خالد بن عبيد الحربي أن الكلية استقبلت أكثر من 800 متدرب مستجد في البرنامج الصباحي، و30 مستجدًا في برنامج الدبلوم المسائي، بالإضافة إلى 60 متدربًا في برنامج البكالوريوس المسائي، في العديد من التخصصات التقنية.

جدير بالذكر أن كلية التقنية في محافظة الخرج تضم تخصصات: (التقنية الكهربائية، التقنية الميكانيكية، الحاسب الآلي، التقنية الإدارية، التقنية الإلكترونية) السنوات الأخيرة.

وشهدت مؤخرًا تطورًا واضحًا من خلال زيادة أعداد المقبولين والتوسع في التدريب المسائي والحصول على العديد من الجوائز العالمية، كما تضم الكلية كادرًا تدريبيًّا مؤهلًا من حملة الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه من المهندسين السعوديين المتميزين.

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