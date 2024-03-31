في "القمة العربية" غدًا.. توافق عربي وعالمي لرفض الإعلان الأمريكي بشأن الجولان

تونس تعول على خادم الحرمين في الخروج بقمة "شعبية"

يبدو أن القمة العربية، التي تُعقد غدًا في تونس، في نسختها الـ31، تجهز لمفاجأة غير سارة، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعلن من خلالها، رفضها التام لقراره الأخير، الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السورية.

وأشارت القمة إلى أن قرار ترامب باطل وغير شرعي، وألمحت إلى أنها ستولي ملف "الجولان" اهتمامًا خاصًا، سيظهر في البيان الختامي الذي تُعلن تفاصيله غدًا.

ويعكس ذلك الاهتمام، تصريح الناطق الرسمي باسم القمة العربية، محمود الخميري والذي أكد أن "الاجتماع التحضيري الأخير على مستوى وزراء الخارجية العرب، شهد نقاشات مطولة حول هضبة الجولان السورية، والقرار الأمريكي الأخير الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها"، مؤكدًا أنه "سيتم إصدار "بيان قوي"، حول هذه المسألة خلال أعمال القمة.

وأوضح "الخميري" -خلال ندوة صحفية عقدها بمدينة الثقافة أمس الجمعة- أنّه تم تأكيد التزام الدول العربية بالحفاظ على سيادة وسلامة الأراضي السورية، ودعم جهود المبعوث الأممي لتسريع الحل السياسي في سوريا، دون التطرق إلى مسألة استرجاع سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية لعدم وجود توافق عربي حول هذه المسألة.

وتتوافق وجهة النظر العربية تجاه الجولان مع وجهة النظر العالمية، التي ترفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على أراضٍ سورية محتلة، حيث رفضت الكثير من الدول الأوروبية، في مقدمتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبولندا، القرار الأمريكي، الذي ترى أنه يخالف الشرعية الدولية.

وتسعى تونس إلى إنجاح القمة العربية، والوصول بها إلى مستوى لائق ومقبول "شعبيًا"، بعد الأحداث التي شهدتها الدول العربية في الفترة الأخيرة، وتعول تونس على حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أعمال القمة، لتسجيل موقف عربي موحد، تجاه العديد من القضايا الشائكة، وفي مقدمتها مرتفعات الجولان السورية.

وكانت المملكة العربية السعودية، من أوائل الدول التي أعلنت موقفها من قرار الرئيس الأمريكي الخاص بالجولان، وأعلنته من خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إذ جددت في الجلسة رفضها التام واستنكارها للقرار الأمريكي، وأكدت موقفها الثابت من هضبة الجولان، أنها أرض عربية سورية محتلة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع، لا تغير في الحقائق شيئًا، وأن إعلان الإدارة الأمريكية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة، كما ستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة، كما جددت المملكة دعوة الأطراف كافة إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.