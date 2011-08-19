النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

24 ساعة باقية لترشيح الطلاب غير المكتملة طلباتهم بجامعة أم القرى

زيادة 20% في أعداد القبول لطلاب المرحلة الثانوية

دعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى خريجي الثانوية العامة من الطلبة المرشحين إلى سرعة الدخول لبوابة القبول الموحد، وتأكيد الترشيح خلال 24 ساعة، وحضور الاختبارات والمقابلات الشخصية للطلبة الذين حالتهم "غير مكتمل الطلب".

وأوضحت العمادة أن الطلبات تُقدَّم إلكترونيًّا، ولا يتم استقبال أي طلب يدويًّا.

وتأتي تلك المبادرة بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي الثانوية العامة؛ إذ تم اعتماد نسبة 20 % زيادة في عدد المقبولين وفق الطاقة الاستيعابية للكليات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
24 ساعة باقية لترشيح الطلاب غير المكتملة طلباتهم بجامعة أم القرى
سبق

دعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى خريجي الثانوية العامة من الطلبة المرشحين إلى سرعة الدخول لبوابة القبول الموحد، وتأكيد الترشيح خلال 24 ساعة، وحضور الاختبارات والمقابلات الشخصية للطلبة الذين حالتهم "غير مكتمل الطلب".

وأوضحت العمادة أن الطلبات تُقدَّم إلكترونيًّا، ولا يتم استقبال أي طلب يدويًّا.

وتأتي تلك المبادرة بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي الثانوية العامة؛ إذ تم اعتماد نسبة 20 % زيادة في عدد المقبولين وفق الطاقة الاستيعابية للكليات.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
11:12 PM

24 ساعة باقية لترشيح الطلاب غير المكتملة طلباتهم بجامعة أم القرى

زيادة 20% في أعداد القبول لطلاب المرحلة الثانوية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
738

دعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى خريجي الثانوية العامة من الطلبة المرشحين إلى سرعة الدخول لبوابة القبول الموحد، وتأكيد الترشيح خلال 24 ساعة، وحضور الاختبارات والمقابلات الشخصية للطلبة الذين حالتهم "غير مكتمل الطلب".

وأوضحت العمادة أن الطلبات تُقدَّم إلكترونيًّا، ولا يتم استقبال أي طلب يدويًّا.

وتأتي تلك المبادرة بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي الثانوية العامة؛ إذ تم اعتماد نسبة 20 % زيادة في عدد المقبولين وفق الطاقة الاستيعابية للكليات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,867
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,399
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,663
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,440

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة