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شاهد.. هكذا بدت المسارات المخصصة بالحرم المكي لكل فوج

لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين خلال موسم الحج

أظهرت صور نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة، من داخل المسجد الحرام؛ جاهزية المسارات المخصصة في الحرم المكي الشريف، لكل فوج بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، خلال موسم حج هذا العام.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أكد على أن الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

إمارة منطقة مكة المكرمة المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. هكذا بدت المسارات المخصصة بالحرم المكي لكل فوج
سبق

أظهرت صور نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة، من داخل المسجد الحرام؛ جاهزية المسارات المخصصة في الحرم المكي الشريف، لكل فوج بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، خلال موسم حج هذا العام.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أكد على أن الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
02:59 PM

شاهد.. هكذا بدت المسارات المخصصة بالحرم المكي لكل فوج

لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين خلال موسم الحج

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
5,992

أظهرت صور نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة، من داخل المسجد الحرام؛ جاهزية المسارات المخصصة في الحرم المكي الشريف، لكل فوج بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، خلال موسم حج هذا العام.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أكد على أن الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

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