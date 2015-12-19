"الأمن البيئي" يوقف 12 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

المالكي: الإجراءات النظامية طُبِّقت بحقهم

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (12) مخالفًا لنظام البيئة، (8) مواطنين و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (372) متنًا من الإبل و(217) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طُبِّقت بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.