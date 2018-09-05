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بمكة والمدينة وعسير.. "الأرصاد" تنبه: رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والضباب

تنبيه متقدم يحذِّر منطقة تبوك من تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 1 كلم

نبَّهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها على تويتر من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والعوالق الترابية التي ستشهدها مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير، ونشرت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة تبوك، حذرت فيه من تدني الرؤية لأقل من 1 كلم.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة المدينة المنورة ستشهد حالة من الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية. وتشمل الحالة ينبع والأجزاء المجاورة، وتبدأ في تمام الساعة الـ1.00 بعد منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الأربعاء.

ونبَّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها ستشهد حالة مماثلة من تدني الرؤية بسبب العوالق الترابية، وتشمل جدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ في التوقيت نفسه من الساعة الـ01.00 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.

ووصفت هيئة الأرصاد الحالة في منطقة عسير بأنها حالة من الرؤية غير الجيدة بسبب الضباب، وتشمل أبها وخميس مشيط ومحايل والنماص وبللسمر والأجزاء المجاورة، وتبدأ في تمام الساعة الـ1.00، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

ونشرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة تبوك، قالت فيه إن المنطقة ستشهد تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، يصل إلى أقل من 1 كم. وتشمل الحالة الوجه وأملج والطريق الساحلي الواصل لينبع والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة الثانية حتى السابعة من صباح الأربعاء.

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بمكة والمدينة وعسير.. "الأرصاد" تنبه: رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والضباب
سبق

نبَّهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها على تويتر من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والعوالق الترابية التي ستشهدها مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير، ونشرت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة تبوك، حذرت فيه من تدني الرؤية لأقل من 1 كلم.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة المدينة المنورة ستشهد حالة من الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية. وتشمل الحالة ينبع والأجزاء المجاورة، وتبدأ في تمام الساعة الـ1.00 بعد منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الأربعاء.

ونبَّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها ستشهد حالة مماثلة من تدني الرؤية بسبب العوالق الترابية، وتشمل جدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ في التوقيت نفسه من الساعة الـ01.00 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.

ووصفت هيئة الأرصاد الحالة في منطقة عسير بأنها حالة من الرؤية غير الجيدة بسبب الضباب، وتشمل أبها وخميس مشيط ومحايل والنماص وبللسمر والأجزاء المجاورة، وتبدأ في تمام الساعة الـ1.00، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

ونشرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة تبوك، قالت فيه إن المنطقة ستشهد تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، يصل إلى أقل من 1 كم. وتشمل الحالة الوجه وأملج والطريق الساحلي الواصل لينبع والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة الثانية حتى السابعة من صباح الأربعاء.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
01:07 AM

بمكة والمدينة وعسير.. "الأرصاد" تنبه: رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والضباب

تنبيه متقدم يحذِّر منطقة تبوك من تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 1 كلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبَّهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها على تويتر من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والعوالق الترابية التي ستشهدها مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير، ونشرت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة تبوك، حذرت فيه من تدني الرؤية لأقل من 1 كلم.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة المدينة المنورة ستشهد حالة من الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية. وتشمل الحالة ينبع والأجزاء المجاورة، وتبدأ في تمام الساعة الـ1.00 بعد منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الأربعاء.

ونبَّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها ستشهد حالة مماثلة من تدني الرؤية بسبب العوالق الترابية، وتشمل جدة والأجزاء المجاورة، وتبدأ في التوقيت نفسه من الساعة الـ01.00 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.

ووصفت هيئة الأرصاد الحالة في منطقة عسير بأنها حالة من الرؤية غير الجيدة بسبب الضباب، وتشمل أبها وخميس مشيط ومحايل والنماص وبللسمر والأجزاء المجاورة، وتبدأ في تمام الساعة الـ1.00، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

ونشرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة تبوك، قالت فيه إن المنطقة ستشهد تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، يصل إلى أقل من 1 كم. وتشمل الحالة الوجه وأملج والطريق الساحلي الواصل لينبع والأجزاء المجاورة، وذلك من الساعة الثانية حتى السابعة من صباح الأربعاء.

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