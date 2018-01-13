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عبور 25 شاحنة مقدمة من "إغاثي الملك سلمان" منفذ الوديعة

متوجهة لعدة محافظات يمنية امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية للمركز

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 25 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 5 يناير 2020م إلى 13 يناير 2020م تحمل 56 طناً و900 كيلوجرام أدوية طبية، و2,755 سلة غذائية تزن 203 أطنان و870 كيلوجراماً، و250 طناً تشتمل على 31,250 كرتوناً من التمور، تستهدف محافظات مأرب، وتعز، وعدن، والغيضة، وسقطرى، والخوخة، وزنجبار.


وتأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبور 25 شاحنة مقدمة من "إغاثي الملك سلمان" منفذ الوديعة
سبق

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 25 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 5 يناير 2020م إلى 13 يناير 2020م تحمل 56 طناً و900 كيلوجرام أدوية طبية، و2,755 سلة غذائية تزن 203 أطنان و870 كيلوجراماً، و250 طناً تشتمل على 31,250 كرتوناً من التمور، تستهدف محافظات مأرب، وتعز، وعدن، والغيضة، وسقطرى، والخوخة، وزنجبار.


وتأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
04:11 PM

عبور 25 شاحنة مقدمة من "إغاثي الملك سلمان" منفذ الوديعة

متوجهة لعدة محافظات يمنية امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية للمركز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 25 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 5 يناير 2020م إلى 13 يناير 2020م تحمل 56 طناً و900 كيلوجرام أدوية طبية، و2,755 سلة غذائية تزن 203 أطنان و870 كيلوجراماً، و250 طناً تشتمل على 31,250 كرتوناً من التمور، تستهدف محافظات مأرب، وتعز، وعدن، والغيضة، وسقطرى، والخوخة، وزنجبار.


وتأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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