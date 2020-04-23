النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة": تعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط والإقرارات الضريبية

إطلاق 15 مبادرة لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم، أن أي شخص مسجل في الهيئة ولكن لم يقدم إقراراته الضريبية ولم يكشف عن أي ضرائب خلال الفترة الماضية، وقام بالتصريح عن المبالغ الضريبية والإقرارات الضريبية؛ فبإمكانه أن يستفيد من تعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامة الإقرارات الضريبية، وعدم التعاون، مشيرًا إلى أن بإمكانه كذلك أن يتقدم على مبادرة التقسيط من دون دفعة مقدمة.

وقال متحدث "الزكاة والدخل" في المؤتمر الصحفي المشترك: استفاد 637 ألف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد، كما استفاد 213 ألف مكلف من تأجيل سداد القيمة المضافة.

وأشار إلى إطلاق 15 مبادرة تهدف لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة": تعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط والإقرارات الضريبية
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم، أن أي شخص مسجل في الهيئة ولكن لم يقدم إقراراته الضريبية ولم يكشف عن أي ضرائب خلال الفترة الماضية، وقام بالتصريح عن المبالغ الضريبية والإقرارات الضريبية؛ فبإمكانه أن يستفيد من تعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامة الإقرارات الضريبية، وعدم التعاون، مشيرًا إلى أن بإمكانه كذلك أن يتقدم على مبادرة التقسيط من دون دفعة مقدمة.

وقال متحدث "الزكاة والدخل" في المؤتمر الصحفي المشترك: استفاد 637 ألف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد، كما استفاد 213 ألف مكلف من تأجيل سداد القيمة المضافة.

وأشار إلى إطلاق 15 مبادرة تهدف لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:20 PM

"الزكاة": تعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط والإقرارات الضريبية

إطلاق 15 مبادرة لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
4,836

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم، أن أي شخص مسجل في الهيئة ولكن لم يقدم إقراراته الضريبية ولم يكشف عن أي ضرائب خلال الفترة الماضية، وقام بالتصريح عن المبالغ الضريبية والإقرارات الضريبية؛ فبإمكانه أن يستفيد من تعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامة الإقرارات الضريبية، وعدم التعاون، مشيرًا إلى أن بإمكانه كذلك أن يتقدم على مبادرة التقسيط من دون دفعة مقدمة.

وقال متحدث "الزكاة والدخل" في المؤتمر الصحفي المشترك: استفاد 637 ألف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد، كما استفاد 213 ألف مكلف من تأجيل سداد القيمة المضافة.

وأشار إلى إطلاق 15 مبادرة تهدف لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة