"رسالة الصلح" العدلية .. تجذب "مليون" مشاهد في يومين

كسرت الرقم القياسي للرسائل كافة في حساب "العدل" بـ "تويتر"

أظهر المهتمون السعوديون تفاعلاً نادراً مع إحدى مبادرات وزارة العدل في إبراز "قيمة الصلح"، مراعاة للروابط الاجتماعية والأسرية، التي يتعرّض الحفاظ على لحمتها لتحدٍّ كبيرٍ في المنازعات بين الأهل والأقارب عادة، وتفريغ القضاة لبذل أوقاتهم في المنازعات التي لا يمكن حسمها من دونهم.

واستقطب مقطع "فيديو" قصير مدته دقيقة واحدة، نشره حساب "العدل" في "تويتر"، مشاهدات تجاوزت "المليون" خلال يومين فقط، كاسراً بذلك الرقم القياسي لكل الرسائل الإعلامية التي بثّها الحساب في كل تاريخه.

وتناول المقطع مشهداً درامياً يحكي حدثاً تكرّر كثيراً في الواقع الاجتماعي، يروي قصة مواطن سعودي تخيل حشداً من أسرته وأبناء إخوته حوله لو أنه اختار "الصلح" في فصل النزاع الذي نشأ بينه وبين إخوته على خلفية توزيع ميراث والدهم المتوفى، قبل اللجوء إلى الحسم الجبري بـ "قوة القانون"، وذلك حين وجد نفسه في مجلسه وحيداً بعد أن استوفى حقه بطريقة أثارت حنق أقاربه الذين انفضوا حوله.

ورغم أن المتفاعلين مع القصة اختلفوا في تفسير أبعادها والمغزى منها، إلا أن كثيراً منهم أبدى استحساناً لها وتأثراً بمضمونها ورسالتها الداعية إلى إصلاح ذات البين، والترفع عمّا يؤدي إلى قطع الأرحام، وتهديد الأمن الاجتماعي، وإشغال القضاء بلا طائل.

وكان خبراء الإصلاح الأسري في المحاكم ومؤسسات المجتمع المدني، كثيراً ما يذكرون الأزواج المختلفين مثلاً، بأن الله وصف العقد الذي أبرموه بـ "الميثاق الغليظ"، مشدداً على الوفاء به حتى بعد الطلاق بالقول: "ولا تنسوا الفضل بينكم"، مما يقلل من حجم آثار الانفصال بين الزوجين الكثيرة على الأولاد وأقارب الزوجين، خصوصاً إن كانوا من ذوي الأرحام، كما هو الشائع في بعض بيئات المجتمع.

هذا ودعت دراسة سعودية حديثة إلى التوسع في تطبيقات "الصلح" في المحاكم السعودية، بعد نجاح تجربتها في مجموعة من المحاكم، إثر اعتماد وزارة العدل في عهدها الجديد محاضر الصلح، ملزمة التطبيق ومغنية عن الترافع والتقاضي، إلى جانب دورها الكبير في تعزيز السلم الاجتماعي.

واستندت الدراسة العدلية إلى نمو الحالات التي أسفرت عن مصالحة المتنازعين بفضل "الوساطة"، في دعوتها إلى إنشاء مراكز متخصصة لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة، داعية إلى النظر في إمكان إعطائها صبغة أكثر أهمية وانتشاراً.

وأفادت الدراسة التي قدمها أستاذ الأنظمة المساعد بقسم العلوم القانونية بكلية الملك فهد الأمنية، د. مسفر بن حسن القحطاني؛ ضمن أعداد "مجلة العدل"، بأن المصادقة على تنظيم مركز المصالحة وإقراره بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1434هـ يبشر بصياغة مشروع نظام الوساطة والتوفيق الذي يتضمن مكاتب محكومة بإجراءات نظامية قد تتطور إلى محاكم صلح، وتكون ملزمة بحيث لا تنظر المحكمة الابتدائية أي قضية مشمولة بنظام الوساطة إلا بعد إحالة من قاضي الصلح.

وأثنى "القحطاني" على اتجاه وزارة العدل نحو إنشاء مراكز للمصالحة وسنّ القواعد النظامية لإجراءات المصالحة.

وأكد أهمية التوصل إلى إيجاد أول مشروع من نوعه في المحاكم وهو "نظام الوساطة"، وذلك عقب مرور نحو 20 عاماً على إنشاء أول نواة لمكاتب المصالحة في المملكة عندما تم إنشاء مكتب التوجيه والإصلاح بمحكمة الضمان والأنكحة بالرياض عام 1420هـ، واتجاه وزارة العدل إلى تفعيل مكاتب المصالحة ضمن برنامج التحول الوطني أخيراً.

وأوضح "القحطاني"؛ أن تعميم الوساطة بكل المحاكم الشرعية بمختلف مستوياتها من أجل الإصلاح بين الناس قبل وصول القضايا والمنازعات إلى القضاء، يسهم بشكل فعال في تقليص عدد القضايا المنظورة.