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حيلة ذكية من سامسونج تُمَكّنك من التقاط الصور عن طريق ساعتك

أتاحت تطبيق "كاميرا كونترولر" عبر متجر "جلاكسي" الإلكتروني

طرحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تقنية جديدة، تُمَكّن مستخدم ساعاتها الذكية من التحكم بكاميرا هاتفه والتقاط صور من خلالها؛ حتى لو لم يمكن بجوار الهاتف.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن سامسونج طرحت تطبيق "كاميرا كونترولر" لتحكم ساعات "جلاكسي ووتش" بكاميرات هواتف "جلاكسي إس 20" الجديدة وعدد آخر من الهواتف.

ويمكّن التطبيق أصحاب هواتف سلسلة "جلاكسي إس 20" من التحكم بكاميرات هواتفهم دون وجودهم بجوارها، والتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو عن طريق أوامر يعطونها إلى هواتفهم من خلال ساعات "جلاكسي ووتش".

وأتاحت سامسونج تطبيق "كاميرا كونترولر" عبر متجر "جلاكسي" الإلكتروني، وسمحت بمزامنته مع ساعاتها الذكية؛ لتفتح الساعة بصورة واضحة الكاميرا وتُمكّن المستخدم من التحكم فيها بسهولة شديدة.

كما يسمح التطبيق كذلك بالتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف الذكي عن طريق زر تمرير بسيط في الساعة.

ويتوافق تطبيق "كاميرا كونترولر" مع ساعات "جلاكسي ووتش" و"جلاكسي ووتش آكتيف" و"جلاكسي ووتش آكتيف 2"، بالإضافة إلى 13 هاتفًا ذكيًّا من سامسونج بينها ثلاثي سلسلة "جلاكسي إس 20".

شركة سامسونج الكورية سامسونج

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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حيلة ذكية من سامسونج تُمَكّنك من التقاط الصور عن طريق ساعتك
سبق

طرحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تقنية جديدة، تُمَكّن مستخدم ساعاتها الذكية من التحكم بكاميرا هاتفه والتقاط صور من خلالها؛ حتى لو لم يمكن بجوار الهاتف.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن سامسونج طرحت تطبيق "كاميرا كونترولر" لتحكم ساعات "جلاكسي ووتش" بكاميرات هواتف "جلاكسي إس 20" الجديدة وعدد آخر من الهواتف.

ويمكّن التطبيق أصحاب هواتف سلسلة "جلاكسي إس 20" من التحكم بكاميرات هواتفهم دون وجودهم بجوارها، والتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو عن طريق أوامر يعطونها إلى هواتفهم من خلال ساعات "جلاكسي ووتش".

وأتاحت سامسونج تطبيق "كاميرا كونترولر" عبر متجر "جلاكسي" الإلكتروني، وسمحت بمزامنته مع ساعاتها الذكية؛ لتفتح الساعة بصورة واضحة الكاميرا وتُمكّن المستخدم من التحكم فيها بسهولة شديدة.

كما يسمح التطبيق كذلك بالتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف الذكي عن طريق زر تمرير بسيط في الساعة.

ويتوافق تطبيق "كاميرا كونترولر" مع ساعات "جلاكسي ووتش" و"جلاكسي ووتش آكتيف" و"جلاكسي ووتش آكتيف 2"، بالإضافة إلى 13 هاتفًا ذكيًّا من سامسونج بينها ثلاثي سلسلة "جلاكسي إس 20".

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
10:29 AM

حيلة ذكية من سامسونج تُمَكّنك من التقاط الصور عن طريق ساعتك

أتاحت تطبيق "كاميرا كونترولر" عبر متجر "جلاكسي" الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تقنية جديدة، تُمَكّن مستخدم ساعاتها الذكية من التحكم بكاميرا هاتفه والتقاط صور من خلالها؛ حتى لو لم يمكن بجوار الهاتف.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن سامسونج طرحت تطبيق "كاميرا كونترولر" لتحكم ساعات "جلاكسي ووتش" بكاميرات هواتف "جلاكسي إس 20" الجديدة وعدد آخر من الهواتف.

ويمكّن التطبيق أصحاب هواتف سلسلة "جلاكسي إس 20" من التحكم بكاميرات هواتفهم دون وجودهم بجوارها، والتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو عن طريق أوامر يعطونها إلى هواتفهم من خلال ساعات "جلاكسي ووتش".

وأتاحت سامسونج تطبيق "كاميرا كونترولر" عبر متجر "جلاكسي" الإلكتروني، وسمحت بمزامنته مع ساعاتها الذكية؛ لتفتح الساعة بصورة واضحة الكاميرا وتُمكّن المستخدم من التحكم فيها بسهولة شديدة.

كما يسمح التطبيق كذلك بالتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف الذكي عن طريق زر تمرير بسيط في الساعة.

ويتوافق تطبيق "كاميرا كونترولر" مع ساعات "جلاكسي ووتش" و"جلاكسي ووتش آكتيف" و"جلاكسي ووتش آكتيف 2"، بالإضافة إلى 13 هاتفًا ذكيًّا من سامسونج بينها ثلاثي سلسلة "جلاكسي إس 20".

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