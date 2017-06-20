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حساب المواطن: 44% من المستفيدين في دفعة يونيو تحصلوا على الاستحقاق الكامل

تحصل 44% من أرباب الأسر والمستقلين، على الاستحقاق الكامل، في الدفعة التاسعة عشرة "دفعة شهر يونيو" من برنامج حساب المواطن؛ حيث تجاوز عدد أرباب الأسر 2.2 مليون؛ مشكّلين 60% من إجمالي المستفيدين، وبلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40%؛ فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 45 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر، شكّلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وأن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل؛ بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى، وأشار القحطاني إلى أن معدل التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الثامنة عشرة قد بلغ 0.3%؛ ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.72 مليون.

وأشار المتحدث الرسمي للبرنامج، إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وأن تأثر استحقاق المستفيد يعود إلى أن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة، وشدد على أهمية استيفاء شروط الأهلية في البرنامج؛ حيث يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة؛ بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو الإصلاحيات.

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حساب المواطن: 44% من المستفيدين في دفعة يونيو تحصلوا على الاستحقاق الكامل
سبق

تحصل 44% من أرباب الأسر والمستقلين، على الاستحقاق الكامل، في الدفعة التاسعة عشرة "دفعة شهر يونيو" من برنامج حساب المواطن؛ حيث تجاوز عدد أرباب الأسر 2.2 مليون؛ مشكّلين 60% من إجمالي المستفيدين، وبلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40%؛ فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 45 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر، شكّلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وأن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل؛ بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى، وأشار القحطاني إلى أن معدل التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الثامنة عشرة قد بلغ 0.3%؛ ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.72 مليون.

وأشار المتحدث الرسمي للبرنامج، إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وأن تأثر استحقاق المستفيد يعود إلى أن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة، وشدد على أهمية استيفاء شروط الأهلية في البرنامج؛ حيث يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة؛ بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو الإصلاحيات.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
12:51 PM

حساب المواطن: 44% من المستفيدين في دفعة يونيو تحصلوا على الاستحقاق الكامل

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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تحصل 44% من أرباب الأسر والمستقلين، على الاستحقاق الكامل، في الدفعة التاسعة عشرة "دفعة شهر يونيو" من برنامج حساب المواطن؛ حيث تجاوز عدد أرباب الأسر 2.2 مليون؛ مشكّلين 60% من إجمالي المستفيدين، وبلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40%؛ فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 45 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر، شكّلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وأن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل؛ بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى، وأشار القحطاني إلى أن معدل التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الثامنة عشرة قد بلغ 0.3%؛ ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.72 مليون.

وأشار المتحدث الرسمي للبرنامج، إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وأن تأثر استحقاق المستفيد يعود إلى أن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة، وشدد على أهمية استيفاء شروط الأهلية في البرنامج؛ حيث يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة؛ بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو الإصلاحيات.

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