النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النفيعي وكدسة" يبحثان التعاون بين "التعليم" و"التدريب التقني"

لتحقيق تنمية مستدامة لكل أطراف المجتمع وطوائفه بالطائف

بحث المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي؛ مع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرّمة فيصل بن عقيل كدسة؛ سبل التعاون وتفعيل برنامج التكامل المهني بين مركز الطائف العلمي، والمعهد الثانوي الصناعي بالطائف، من خلال خدمة المجتمع المحلي وتحقيق تنمية مستدامة لكل أطراف المجتمع المحلي وطوائفه عامة والمجتمع التعليمي بالطائف خاصةً.

وقال "النفيعي": إن زيارة "كدسة" إلى مركز الطائف العلمي تهدف إلى فتح سُبل التعاون في مجال التدريب لمنسوبي القطاعين، من خلال الزيارات الميدانية للمدارس، وتنفيذ برامج خدمة المجتمع حسب آلية مركز الاعتماد بالمؤسسة والمركز العلمي بإدارة التعليم, في مجال تبادل الخبرات، والمشاركة في البرامج والفعاليات والأنشطة المجتمعية، والتعاون في مجال البرامج التدريبية والمهنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"النفيعي وكدسة" يبحثان التعاون بين "التعليم" و"التدريب التقني"
سبق

بحث المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي؛ مع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرّمة فيصل بن عقيل كدسة؛ سبل التعاون وتفعيل برنامج التكامل المهني بين مركز الطائف العلمي، والمعهد الثانوي الصناعي بالطائف، من خلال خدمة المجتمع المحلي وتحقيق تنمية مستدامة لكل أطراف المجتمع المحلي وطوائفه عامة والمجتمع التعليمي بالطائف خاصةً.

وقال "النفيعي": إن زيارة "كدسة" إلى مركز الطائف العلمي تهدف إلى فتح سُبل التعاون في مجال التدريب لمنسوبي القطاعين، من خلال الزيارات الميدانية للمدارس، وتنفيذ برامج خدمة المجتمع حسب آلية مركز الاعتماد بالمؤسسة والمركز العلمي بإدارة التعليم, في مجال تبادل الخبرات، والمشاركة في البرامج والفعاليات والأنشطة المجتمعية، والتعاون في مجال البرامج التدريبية والمهنية.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:31 PM

"النفيعي وكدسة" يبحثان التعاون بين "التعليم" و"التدريب التقني"

لتحقيق تنمية مستدامة لكل أطراف المجتمع وطوائفه بالطائف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
33

بحث المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي؛ مع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرّمة فيصل بن عقيل كدسة؛ سبل التعاون وتفعيل برنامج التكامل المهني بين مركز الطائف العلمي، والمعهد الثانوي الصناعي بالطائف، من خلال خدمة المجتمع المحلي وتحقيق تنمية مستدامة لكل أطراف المجتمع المحلي وطوائفه عامة والمجتمع التعليمي بالطائف خاصةً.

وقال "النفيعي": إن زيارة "كدسة" إلى مركز الطائف العلمي تهدف إلى فتح سُبل التعاون في مجال التدريب لمنسوبي القطاعين، من خلال الزيارات الميدانية للمدارس، وتنفيذ برامج خدمة المجتمع حسب آلية مركز الاعتماد بالمؤسسة والمركز العلمي بإدارة التعليم, في مجال تبادل الخبرات، والمشاركة في البرامج والفعاليات والأنشطة المجتمعية، والتعاون في مجال البرامج التدريبية والمهنية.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,190
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,352
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,947
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,416

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة