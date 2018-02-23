"النفيعي وكدسة" يبحثان التعاون بين "التعليم" و"التدريب التقني"

لتحقيق تنمية مستدامة لكل أطراف المجتمع وطوائفه بالطائف

بحث المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي؛ مع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرّمة فيصل بن عقيل كدسة؛ سبل التعاون وتفعيل برنامج التكامل المهني بين مركز الطائف العلمي، والمعهد الثانوي الصناعي بالطائف، من خلال خدمة المجتمع المحلي وتحقيق تنمية مستدامة لكل أطراف المجتمع المحلي وطوائفه عامة والمجتمع التعليمي بالطائف خاصةً.

وقال "النفيعي": إن زيارة "كدسة" إلى مركز الطائف العلمي تهدف إلى فتح سُبل التعاون في مجال التدريب لمنسوبي القطاعين، من خلال الزيارات الميدانية للمدارس، وتنفيذ برامج خدمة المجتمع حسب آلية مركز الاعتماد بالمؤسسة والمركز العلمي بإدارة التعليم, في مجال تبادل الخبرات، والمشاركة في البرامج والفعاليات والأنشطة المجتمعية، والتعاون في مجال البرامج التدريبية والمهنية.