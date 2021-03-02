النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الحوثية الفاشلة بإطلاق مسيَّرة مفخَّخة باتجاه السعودية

ندَّدت بمن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية

دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالسعودية؛ إذ تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدَّد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الحوثية الفاشلة بإطلاق مسيَّرة مفخَّخة باتجاه السعودية
سبق

دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالسعودية؛ إذ تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدَّد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
08:48 PM

"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الحوثية الفاشلة بإطلاق مسيَّرة مفخَّخة باتجاه السعودية

ندَّدت بمن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
102

دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالسعودية؛ إذ تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدَّد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,872
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,459
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,956

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة