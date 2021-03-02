"التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الحوثية الفاشلة بإطلاق مسيَّرة مفخَّخة باتجاه السعودية

ندَّدت بمن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية

دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالسعودية؛ إذ تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وشدَّد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية.