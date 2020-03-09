الدكتوراه لـ"آل مقاتل" من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

نال الشيخ سعيد محمد آل مقاتل العيسي، درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وكانت رسالة الشيخ "العيسى" بعنوان "فقه الدعوة في تفسير المراغي".
نال الشيخ سعيد محمد آل مقاتل العيسي، درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وكانت رسالة الشيخ "العيسى" بعنوان "فقه الدعوة في تفسير المراغي".
نال الشيخ سعيد محمد آل مقاتل العيسي، درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وكانت رسالة الشيخ "العيسى" بعنوان "فقه الدعوة في تفسير المراغي".
نال الشيخ سعيد محمد آل مقاتل العيسي، درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وكانت رسالة الشيخ "العيسى" بعنوان "فقه الدعوة في تفسير المراغي".