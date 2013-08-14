حضور مكثف للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات الثابتة والميدانية

على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة والتجهيزات الطبية

ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الإمكانات الصحية والوقائية والطاقات البشرية كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بتوجيهات من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع؛ وذلك للمساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين المتطلبات كافة لتيسير سُبل أدائهم هذه الفريضة، والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر.

أوضح ذلك المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الدكتور أحمد بن محمد العامري، مضيفًا بأن الخدمات الطبية عمدت إلى الوجود المكثف، سواء على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة، والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية، والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر، ومراكز الإجهاد الحراري، ومركز الغسيل الكلوي.. وتمثل جولة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية دعمًا لأعمال البعثة، التي استمع خلالها لإيجاز عما تقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة؛ إذ اكتملت تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة، بطاقة استيعابية تتجاوز 700 سرير، إضافة إلى وجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة العامودية والنفاثة، التي تعمل على مدار الساعة لنقل مَن تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كل من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تسهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام 1440هـ.