النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حضور مكثف للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات الثابتة والميدانية

على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة والتجهيزات الطبية

ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الإمكانات الصحية والوقائية والطاقات البشرية كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بتوجيهات من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع؛ وذلك للمساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين المتطلبات كافة لتيسير سُبل أدائهم هذه الفريضة، والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر.

أوضح ذلك المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الدكتور أحمد بن محمد العامري، مضيفًا بأن الخدمات الطبية عمدت إلى الوجود المكثف، سواء على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة، والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية، والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر، ومراكز الإجهاد الحراري، ومركز الغسيل الكلوي.. وتمثل جولة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية دعمًا لأعمال البعثة، التي استمع خلالها لإيجاز عما تقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة؛ إذ اكتملت تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة، بطاقة استيعابية تتجاوز 700 سرير، إضافة إلى وجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة العامودية والنفاثة، التي تعمل على مدار الساعة لنقل مَن تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كل من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تسهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام 1440هـ.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
حضور مكثف للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات الثابتة والميدانية
سبق

ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الإمكانات الصحية والوقائية والطاقات البشرية كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بتوجيهات من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع؛ وذلك للمساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين المتطلبات كافة لتيسير سُبل أدائهم هذه الفريضة، والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر.

أوضح ذلك المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الدكتور أحمد بن محمد العامري، مضيفًا بأن الخدمات الطبية عمدت إلى الوجود المكثف، سواء على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة، والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية، والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر، ومراكز الإجهاد الحراري، ومركز الغسيل الكلوي.. وتمثل جولة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية دعمًا لأعمال البعثة، التي استمع خلالها لإيجاز عما تقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة؛ إذ اكتملت تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة، بطاقة استيعابية تتجاوز 700 سرير، إضافة إلى وجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة العامودية والنفاثة، التي تعمل على مدار الساعة لنقل مَن تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كل من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تسهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام 1440هـ.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
09:45 PM
اخر تعديل
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
03:34 AM

حضور مكثف للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفيات الثابتة والميدانية

على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة والتجهيزات الطبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
178

ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الإمكانات الصحية والوقائية والطاقات البشرية كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بتوجيهات من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع؛ وذلك للمساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين المتطلبات كافة لتيسير سُبل أدائهم هذه الفريضة، والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر.

أوضح ذلك المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الدكتور أحمد بن محمد العامري، مضيفًا بأن الخدمات الطبية عمدت إلى الوجود المكثف، سواء على مستوى الكوادر الطبية والصحية المؤهلة، والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية، والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر، ومراكز الإجهاد الحراري، ومركز الغسيل الكلوي.. وتمثل جولة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية دعمًا لأعمال البعثة، التي استمع خلالها لإيجاز عما تقدمه الخدمات الطبية للقوات المسلحة؛ إذ اكتملت تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة، بطاقة استيعابية تتجاوز 700 سرير، إضافة إلى وجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة العامودية والنفاثة، التي تعمل على مدار الساعة لنقل مَن تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كل من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تسهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج عام 1440هـ.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,812
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,748
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,733
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,837

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة