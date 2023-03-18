مقتل "عزيزاني" قائد إحدى المليشيات الإيرانية المسلحة في سوريا
بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "النصرة"
أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المرتزق الإيراني مهران عزيزاني، قائد إحدى مليشيات الملالي الطائفية في سوريا لقي مصرعه بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.
مهران عزيزاني
وأضافت الوكالة، أن "عزيزاني" كان يتمركز مع مليشياته الطائفية بالقرب من مرقد عزيزاني.
مقتل "عزيزاني" قائد إحدى المليشيات الإيرانية المسلحة في سوريا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-18
أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المرتزق الإيراني مهران عزيزاني، قائد إحدى مليشيات الملالي الطائفية في سوريا لقي مصرعه بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.
وأضافت الوكالة، أن "عزيزاني" كان يتمركز مع مليشياته الطائفية بالقرب من مرقد عزيزاني.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:48 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:59 PM
مقتل "عزيزاني" قائد إحدى المليشيات الإيرانية المسلحة في سوريا
بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "النصرة"
أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المرتزق الإيراني مهران عزيزاني، قائد إحدى مليشيات الملالي الطائفية في سوريا لقي مصرعه بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.
وأضافت الوكالة، أن "عزيزاني" كان يتمركز مع مليشياته الطائفية بالقرب من مرقد عزيزاني.