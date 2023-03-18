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مقتل "عزيزاني" قائد إحدى المليشيات الإيرانية المسلحة في سوريا

بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "النصرة"

أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المرتزق الإيراني مهران عزيزاني، قائد إحدى مليشيات الملالي الطائفية في سوريا لقي مصرعه بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.


وأضافت الوكالة، أن "عزيزاني" كان يتمركز مع مليشياته الطائفية بالقرب من مرقد عزيزاني.

مهران عزيزاني

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل "عزيزاني" قائد إحدى المليشيات الإيرانية المسلحة في سوريا
سبق

أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المرتزق الإيراني مهران عزيزاني، قائد إحدى مليشيات الملالي الطائفية في سوريا لقي مصرعه بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.


وأضافت الوكالة، أن "عزيزاني" كان يتمركز مع مليشياته الطائفية بالقرب من مرقد عزيزاني.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:48 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:59 PM

مقتل "عزيزاني" قائد إحدى المليشيات الإيرانية المسلحة في سوريا

بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "النصرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن المرتزق الإيراني مهران عزيزاني، قائد إحدى مليشيات الملالي الطائفية في سوريا لقي مصرعه بعد 3 أسابيع من أسره من قبل تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.


وأضافت الوكالة، أن "عزيزاني" كان يتمركز مع مليشياته الطائفية بالقرب من مرقد عزيزاني.

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