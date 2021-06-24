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"جوليانو": أحلم باللعب لنادٍ أوروبي كبير .. ولسببين لا أستطيع العودة إلى موطني!

ردّ على الأنباء التي ربطته باللعب في "كورنثيانز" الموسم المقبل وقال: شرف ولكن

ردّ اللاعب البرازيلي "جوليانو"؛ على الأنباء التي ربطته باللعب في كورنثيانز، الموسم المقبل، مشدّداً على أن هذا الأمر مستبعد حدوثه.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "torcedores": "اللعب لكورنثيانز شرف كبير والعودة إلى موطني شيء رائع، لكنه مستبعد لسببيْن".

وكشف اللاعب عن السبّبين؛ حيث قال إن السبب الأول هو الشرط الجزائي في عقده البالغ نحو 10.5 مليون يورو، موضحاً أن هذا الرقم سيكون من الصعب جداً على أيّ نادٍ برازيلي دفعه.

وعن السبب الثاني، قال: "ما زلت أحلم باللعب في نادٍ أوروبي كبير، ومن ثم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"جوليانو": أحلم باللعب لنادٍ أوروبي كبير .. ولسببين لا أستطيع العودة إلى موطني!
سبق

ردّ اللاعب البرازيلي "جوليانو"؛ على الأنباء التي ربطته باللعب في كورنثيانز، الموسم المقبل، مشدّداً على أن هذا الأمر مستبعد حدوثه.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "torcedores": "اللعب لكورنثيانز شرف كبير والعودة إلى موطني شيء رائع، لكنه مستبعد لسببيْن".

وكشف اللاعب عن السبّبين؛ حيث قال إن السبب الأول هو الشرط الجزائي في عقده البالغ نحو 10.5 مليون يورو، موضحاً أن هذا الرقم سيكون من الصعب جداً على أيّ نادٍ برازيلي دفعه.

وعن السبب الثاني، قال: "ما زلت أحلم باللعب في نادٍ أوروبي كبير، ومن ثم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا".

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
09:17 AM

"جوليانو": أحلم باللعب لنادٍ أوروبي كبير .. ولسببين لا أستطيع العودة إلى موطني!

ردّ على الأنباء التي ربطته باللعب في "كورنثيانز" الموسم المقبل وقال: شرف ولكن

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محمد السيّد - الرياض
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ردّ اللاعب البرازيلي "جوليانو"؛ على الأنباء التي ربطته باللعب في كورنثيانز، الموسم المقبل، مشدّداً على أن هذا الأمر مستبعد حدوثه.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "torcedores": "اللعب لكورنثيانز شرف كبير والعودة إلى موطني شيء رائع، لكنه مستبعد لسببيْن".

وكشف اللاعب عن السبّبين؛ حيث قال إن السبب الأول هو الشرط الجزائي في عقده البالغ نحو 10.5 مليون يورو، موضحاً أن هذا الرقم سيكون من الصعب جداً على أيّ نادٍ برازيلي دفعه.

وعن السبب الثاني، قال: "ما زلت أحلم باللعب في نادٍ أوروبي كبير، ومن ثم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا".

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