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"مدني الرياض" يكشف حقيقة فيديو "حريق المترو قرب برج الفيصلية"

جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ويشير إلى إحدى البنايات

نفت المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، ما يتم تداوله حول نشوب حريق ضخم بالمترو قرب برج الفيصلية، مؤكدة أن فيديو الحريق قديم ونشب في إحدى البنايات قبل عامين.

وتفصيلاً: قال "مدني الرياض: "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لا صحة لوقوع حريق في مترو الرياض"، مشيرًا إلى أن المقطع المتداول هو لحادث حريق قديم وقع عام 1439هـ لمبنى تحت الإنشاء.

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"مدني الرياض" يكشف حقيقة فيديو "حريق المترو قرب برج الفيصلية"
سبق

نفت المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، ما يتم تداوله حول نشوب حريق ضخم بالمترو قرب برج الفيصلية، مؤكدة أن فيديو الحريق قديم ونشب في إحدى البنايات قبل عامين.

وتفصيلاً: قال "مدني الرياض: "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لا صحة لوقوع حريق في مترو الرياض"، مشيرًا إلى أن المقطع المتداول هو لحادث حريق قديم وقع عام 1439هـ لمبنى تحت الإنشاء.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
06:26 PM
اخر تعديل
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
08:37 PM

"مدني الرياض" يكشف حقيقة فيديو "حريق المترو قرب برج الفيصلية"

جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ويشير إلى إحدى البنايات

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
46,549

نفت المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، ما يتم تداوله حول نشوب حريق ضخم بالمترو قرب برج الفيصلية، مؤكدة أن فيديو الحريق قديم ونشب في إحدى البنايات قبل عامين.

وتفصيلاً: قال "مدني الرياض: "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لا صحة لوقوع حريق في مترو الرياض"، مشيرًا إلى أن المقطع المتداول هو لحادث حريق قديم وقع عام 1439هـ لمبنى تحت الإنشاء.

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