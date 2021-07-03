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مفتي تونس: لا يجوز إلغاء ذبح الأضاحي للتبرع لمكافحة "كورونا"

"بطيخ" أشار إلى أنه لا مجال لإلزام المواطنين بالمنع

أفتى الشيخ عثمان بطيخ مفتي تونس اليوم السبت بعدم جواز إلغاء الذبح في عيد الأضحى بدعوى التبرع لمكافحة وباء كورونا.

وبيّن "بطيخ" أن شعيرة عيد الأضحى سُنة مؤكَّدة؛ ولا مجال لإلزام المواطنين بإلغائها، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف بأن مسألة التبرع بقيمة الأضحية لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا تجب أن تبقى أمرًا اختياريًّا ومتروكًا للمواطنين، والذي يريد التبرع يُحسب في ميزان حسناته ويُثاب عليه.

وجاء تصريح مفتي تونس ردًّا على دعوات من نشطاء، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب التبرع بكلفة الأضحية لدعم جهود مكافحة الوباء، وتمويل حملات لاقتناء تجهيزات للمستشفيات المتهالكة.

ويعمل نشطاء وجمعيات على تنظيم حملات تبرع لاقتناء تجهيزات للمستشفيات البعيدة عن العاصمة.

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مفتي تونس: لا يجوز إلغاء ذبح الأضاحي للتبرع لمكافحة "كورونا"
سبق

أفتى الشيخ عثمان بطيخ مفتي تونس اليوم السبت بعدم جواز إلغاء الذبح في عيد الأضحى بدعوى التبرع لمكافحة وباء كورونا.

وبيّن "بطيخ" أن شعيرة عيد الأضحى سُنة مؤكَّدة؛ ولا مجال لإلزام المواطنين بإلغائها، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف بأن مسألة التبرع بقيمة الأضحية لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا تجب أن تبقى أمرًا اختياريًّا ومتروكًا للمواطنين، والذي يريد التبرع يُحسب في ميزان حسناته ويُثاب عليه.

وجاء تصريح مفتي تونس ردًّا على دعوات من نشطاء، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب التبرع بكلفة الأضحية لدعم جهود مكافحة الوباء، وتمويل حملات لاقتناء تجهيزات للمستشفيات المتهالكة.

ويعمل نشطاء وجمعيات على تنظيم حملات تبرع لاقتناء تجهيزات للمستشفيات البعيدة عن العاصمة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
09:12 PM

مفتي تونس: لا يجوز إلغاء ذبح الأضاحي للتبرع لمكافحة "كورونا"

"بطيخ" أشار إلى أنه لا مجال لإلزام المواطنين بالمنع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفتى الشيخ عثمان بطيخ مفتي تونس اليوم السبت بعدم جواز إلغاء الذبح في عيد الأضحى بدعوى التبرع لمكافحة وباء كورونا.

وبيّن "بطيخ" أن شعيرة عيد الأضحى سُنة مؤكَّدة؛ ولا مجال لإلزام المواطنين بإلغائها، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف بأن مسألة التبرع بقيمة الأضحية لدعم جهود التصدي لفيروس كورونا تجب أن تبقى أمرًا اختياريًّا ومتروكًا للمواطنين، والذي يريد التبرع يُحسب في ميزان حسناته ويُثاب عليه.

وجاء تصريح مفتي تونس ردًّا على دعوات من نشطاء، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب التبرع بكلفة الأضحية لدعم جهود مكافحة الوباء، وتمويل حملات لاقتناء تجهيزات للمستشفيات المتهالكة.

ويعمل نشطاء وجمعيات على تنظيم حملات تبرع لاقتناء تجهيزات للمستشفيات البعيدة عن العاصمة.

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