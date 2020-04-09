النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" سيفاقم العجز في موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار

"اشتية" توقع انخفاض 50 % من الإيرادات

ذكر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم (الخميس)، أن العجز في موازنة السلطة الفلسطينية سيصل إلى 1.4 مليار دولار؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتوقع "اشتية" في بيان نقلته "رويترز" بعد محادثات عن بعد مع سفراء وممثلي الدول لدى السلطة، أن تنخفض إيرادات الحكومة الفلسطينية 50 في المائة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية 263 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 13 في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

واتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات منها إعلان حالة الطوارئ للشهر الثاني على التوالي وتعطيل المدارس والجامعات والسماح بالحركة فقط بين العاشرة صباحًا والخامسة مساءً ومنع التنقل بين المحافظات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"كورونا" سيفاقم العجز في موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار
سبق

ذكر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم (الخميس)، أن العجز في موازنة السلطة الفلسطينية سيصل إلى 1.4 مليار دولار؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتوقع "اشتية" في بيان نقلته "رويترز" بعد محادثات عن بعد مع سفراء وممثلي الدول لدى السلطة، أن تنخفض إيرادات الحكومة الفلسطينية 50 في المائة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية 263 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 13 في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

واتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات منها إعلان حالة الطوارئ للشهر الثاني على التوالي وتعطيل المدارس والجامعات والسماح بالحركة فقط بين العاشرة صباحًا والخامسة مساءً ومنع التنقل بين المحافظات.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
09:58 PM

"كورونا" سيفاقم العجز في موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار

"اشتية" توقع انخفاض 50 % من الإيرادات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
32

ذكر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم (الخميس)، أن العجز في موازنة السلطة الفلسطينية سيصل إلى 1.4 مليار دولار؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتوقع "اشتية" في بيان نقلته "رويترز" بعد محادثات عن بعد مع سفراء وممثلي الدول لدى السلطة، أن تنخفض إيرادات الحكومة الفلسطينية 50 في المائة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية 263 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 13 في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

واتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات منها إعلان حالة الطوارئ للشهر الثاني على التوالي وتعطيل المدارس والجامعات والسماح بالحركة فقط بين العاشرة صباحًا والخامسة مساءً ومنع التنقل بين المحافظات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,032
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,170
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,819
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,094

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة