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منتخب المملكة للكيك بوكسينغ يحقق البرونزية

حقق لاعب المنتخب السعودي للكيك بوكسينغ يوسف الحربي الميدالية البرونزية في وزن أقل من 54 كجم في بطولة العالم للكيك بوكسينغ التي أُقيمت في العاصمة المجرية بودابست .


وحقق أيضًا زميله اللاعب فهد الصامطي الميدالية البرونزية في وزن أقل من 60 كجم في البطولة نفسها .


من جهة أخرى عبّر رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان عن سعادته بتحقيق الميداليتين البرونزيتين ومنافسة المنتخبات العالمية التي شاركت في البطولة الدولية، مؤكدًا أن المملكة تملك مواهب قادرة على الظهور بمستوى مشرف في جميع المحافل الدولية ورفع علم المملكة، وتقديم صورة مشرفة للرياضة السعودية، مقدمًا شكره لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على ما يحظى به الاتحاد من دعم ومتابعة مستمرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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منتخب المملكة للكيك بوكسينغ يحقق البرونزية
سبق

حقق لاعب المنتخب السعودي للكيك بوكسينغ يوسف الحربي الميدالية البرونزية في وزن أقل من 54 كجم في بطولة العالم للكيك بوكسينغ التي أُقيمت في العاصمة المجرية بودابست .


وحقق أيضًا زميله اللاعب فهد الصامطي الميدالية البرونزية في وزن أقل من 60 كجم في البطولة نفسها .


من جهة أخرى عبّر رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان عن سعادته بتحقيق الميداليتين البرونزيتين ومنافسة المنتخبات العالمية التي شاركت في البطولة الدولية، مؤكدًا أن المملكة تملك مواهب قادرة على الظهور بمستوى مشرف في جميع المحافل الدولية ورفع علم المملكة، وتقديم صورة مشرفة للرياضة السعودية، مقدمًا شكره لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على ما يحظى به الاتحاد من دعم ومتابعة مستمرة.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
11:45 PM

منتخب المملكة للكيك بوكسينغ يحقق البرونزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق لاعب المنتخب السعودي للكيك بوكسينغ يوسف الحربي الميدالية البرونزية في وزن أقل من 54 كجم في بطولة العالم للكيك بوكسينغ التي أُقيمت في العاصمة المجرية بودابست .


وحقق أيضًا زميله اللاعب فهد الصامطي الميدالية البرونزية في وزن أقل من 60 كجم في البطولة نفسها .


من جهة أخرى عبّر رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان عن سعادته بتحقيق الميداليتين البرونزيتين ومنافسة المنتخبات العالمية التي شاركت في البطولة الدولية، مؤكدًا أن المملكة تملك مواهب قادرة على الظهور بمستوى مشرف في جميع المحافل الدولية ورفع علم المملكة، وتقديم صورة مشرفة للرياضة السعودية، مقدمًا شكره لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على ما يحظى به الاتحاد من دعم ومتابعة مستمرة.

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