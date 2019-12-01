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"المسند" يكشف عن حالة ماطرة تبدأ اليوم وتؤثر بهذه المناطق

قال: موعد دخول المربعانية يختلف من 1 ديسمبر حتى 7 منه

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة مطرية متوقع أن تؤثر بأمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #المدينة وشمال #مكة وربما #القصيم وجنوب وغرب منطقة #تبوك.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": موعد دخول #المربعانية يختلف من حساب لآخر، ويقع الاختلاف ما بين 1 ديسمبر حتى 7 منه، واليوم دخول المربعانية وفقًا لحساب "ابن بسام" الفلكي (في 1 ديسمبر في كل عام)، والله أعلم.

ومربعانية الشتاء هي فترة يشتد فيها البرد، وتستمر أربعين يومًا، ومن هنا أتى الاسم، وتسمى في بعض المناطق الأربعينية، تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية وخاصة في الليل.

حالة الطقس أمطار الأرصاد المربعانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يكشف عن حالة ماطرة تبدأ اليوم وتؤثر بهذه المناطق
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة مطرية متوقع أن تؤثر بأمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #المدينة وشمال #مكة وربما #القصيم وجنوب وغرب منطقة #تبوك.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": موعد دخول #المربعانية يختلف من حساب لآخر، ويقع الاختلاف ما بين 1 ديسمبر حتى 7 منه، واليوم دخول المربعانية وفقًا لحساب "ابن بسام" الفلكي (في 1 ديسمبر في كل عام)، والله أعلم.

ومربعانية الشتاء هي فترة يشتد فيها البرد، وتستمر أربعين يومًا، ومن هنا أتى الاسم، وتسمى في بعض المناطق الأربعينية، تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية وخاصة في الليل.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
08:18 AM

"المسند" يكشف عن حالة ماطرة تبدأ اليوم وتؤثر بهذه المناطق

قال: موعد دخول المربعانية يختلف من 1 ديسمبر حتى 7 منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,354

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة مطرية متوقع أن تؤثر بأمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل #المدينة وشمال #مكة وربما #القصيم وجنوب وغرب منطقة #تبوك.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": موعد دخول #المربعانية يختلف من حساب لآخر، ويقع الاختلاف ما بين 1 ديسمبر حتى 7 منه، واليوم دخول المربعانية وفقًا لحساب "ابن بسام" الفلكي (في 1 ديسمبر في كل عام)، والله أعلم.

ومربعانية الشتاء هي فترة يشتد فيها البرد، وتستمر أربعين يومًا، ومن هنا أتى الاسم، وتسمى في بعض المناطق الأربعينية، تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية وخاصة في الليل.

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